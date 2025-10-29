Effektivt lagerteam söker engagerad medarbetare
2025-10-29
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bidra till ett välfungerande och organiserat lager.
Som lagerarbetare ansvarar du för mottagning, plockning, packning och leveranser, samt att lagret hålls i ordning och att arbetsflödet fungerar smidigt. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och trivs med fysisk aktivitet.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Arbetsuppgifter
Ta emot, sortera och packa varor
Hantera in- och utleveranser
Bidra till ordning och säkerhet på lagret
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och en trygg arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och fysiskt kapabel
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB
273 32 TOMELILLA
