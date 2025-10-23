Effektiv lagerarbetare sökes
Junglia AB / Barnskötarjobb / Lekeberg
2025-10-23
Gillar du struktur, tempo och fysiskt arbete? Vi söker en lagerarbetare till en av våra kunder där du blir en central del i att hålla lagret organiserat och leveranserna i tid.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Säkerställa att lagret är ordnat och arbetsflödet fungerar smidigt
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Startlön: 32 000 kr/mån
Ett sammansvetsat team och möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Trivs med fysisk aktivitet och arbete i team
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
719 91 VINTROSA Jobbnummer
9571544