Effektiv lagerarbetare sökes till kund
2025-11-06
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill vara en del av ett sammansvetsat team och bidra till ett strukturerat och välfungerande logistikflöde.
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med plock, pack, mottagning och utleveranser. Du är noggrann, trivs med ett fysiskt arbete och gillar att se resultatet av ditt arbete i ett effektivt flöde.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Plock och pack av varor för leverans
Mottagning och kontroll av gods
Bidra till ordning och struktur i lagermiljön
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med stöttande kollegor
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerarbeteKvalifikationer
Ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort är ett plus
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
