Ecad engineer/elkonstruktör layout till Westermo
2025-09-30
Vill du arbeta nära tekniken och vara med i hela utvecklingskedjan - från idé till färdig produkt?
Westermo söker nu en ecad engineer/elkonstruktör med fokus på layout till sitt kunniga team i Västerås. Här får du chansen att jobba med modern teknik, höghastighetssignaler och avancerade komponenter i en innovativ och ingenjörsdriven miljö. Perfekt för dig som vill växa i rollen och samtidigt påverka både lösningar och arbetssätt!
Som elektronikkonstruktör med fokus layout på Westermo blir du en del av ett litet, kunnigt team inom elektronik och mekanik som jobbar nära företagets större mjukvaruteam. Du är med i hela utvecklingskedjan - från tidiga koncept och design till layout, simuleringar, prototyper och testning i företagets egen fabrik.
Du får jobba med spännande projekt där fokus ligger på ny teknik, höghastighetssignaler och moderna komponenter. Miljön är teknikdriven och innovativ, med stor frihet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt. Den interna produktionen ger unika möjligheter att snabbt gå från idé till färdig produkt.
Skallkrav:
• Högskole- eller civilingenjör inom elektronik
• 1-2 års praktisk erfarenhet av elektronikkonstruktion, gärna med fokus på layout
• Har förståelse för industristandarder
• Engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av ECAD verktyg
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av tåg eller energisektorn
• Svenska i tal och skrift
• Tidigare arbete i Mentor Graphics
Om dig:
För att trivas i rollen ser vi att du är en detaljorienterad person med ett tekniskt sinne och en stark förmåga att kommunicera. Du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt självständigt, samtidigt som du har ett bra samarbetsperspektiv. Du trivs med att arbeta i en kommunikativ roll, där du har mycket interna kontakter och samarbetar nära med andra.
Om Westermo
Vår kund designar och tillverkar datakommunikationsprodukter för kritiska system i fysiskt krävande miljöer. Produkterna används både inom samhällsinfrastruktur, såsom transport, vatten och energiförsörjning, samt inom processindustrier, som gruvdrift och petrokemi. Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att inledningsvis bli anställd som konsult, för att sedan övergå i en anställning hos kunden.
