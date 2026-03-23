EC Säkerhet och arbetsmiljö

Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
Vill du leda och utveckla en enhet som är avgörande för både människors säkerhet och en hållbar samhällsutveckling i en samhällsviktig kontext? Hos oss får du en nyckelroll i att stärka och utveckla arbetet inom säkerhet, arbetsmiljö och beredskap inom VA - ett uppdrag som gör verklig skillnad. Nu söker vi en engagerad ledare som vill vara med och forma framtidens arbetssätt tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som chef för enheten Säkerhet och arbetsmiljö får du en central roll i att bygga upp, leda, utveckla och följa upp verksamheten inom säkerhet, arbetsmiljö och beredskap inom VA-avdelningen. Du bygger ledningsstrukturer, samordnar, planerar, prioriterar och följer upp uppdrag, mål och resurser, säkerställer att processer och arbetssätt är ändamålsenliga och kvalitetssäkrade, samt driver förbättrings- och utvecklingsinitiativ. Enheten är placerad inom område KMA och Säkerhet, ett nytt område inom VA-avdelningen, som har fått ett avdelningsövergripande ansvar att styra och stödja VA-verksamheten inom dessa frågor. Rollen innebär strategiskt, taktiskt och operativt arbete där du deltar aktivt i områdets ledningsgrupp, samverkar med andra enheter inom hela avdelningen och representerar VA-avdelningen i interna och externa forum.
Du ansvarar för att implementera och följa upp lagkrav och interna riktlinjer, stödjer medarbetare och chefer, och verkar för en god arbetsmiljö samt en stark säkerhetskultur. Tjänsten innebär också ansvar för uppföljning, analys och rapportering inom säkerhet, arbetsmiljö och beredskap, samt att driva utvecklingen av långsiktiga strategier och processer inom området.
Du rapporterar till områdeschef och leder verksamheten tillsammans med två teamledare inom säkerhet och arbetsmiljö, där ni gemensamt driver utveckling och resultat. Tjänsten utgår från huvudkontoret i Ulvsunda, men du kommer även att röra dig mellan våra verk i Henriksdal, Bromma, Lovö och Norsborg, samt ledningsnät med kontor i Högdalen och anläggningar som ligger spridda över Stockholm och Huddinge. Enhetens medarbetare utför mycket av sina arbetsuppgifter lokalt och i dagligt samarbete med den operativa verksamheten.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* Erfarenhet av att leda verksamhet med ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och budget, samt att utveckla team och skapa resultat
* Akademisk utbildning som är relevant för tjänsten, minst 3 år
* Formell kompetens inom säkerhet och/eller arbetsmiljö
* B-körkort
* Svenska i tal och skrift, svenskt medborgarskap
Därutöver är du en tydlig och engagerande ledare som kan utveckla verksamheten inom enhetens uppdrag. Du har hög strategisk och analytisk förmåga, ser helheten och omsätter perspektivförståelse till konkreta riktningar och aktiviteter på ett diplomatiskt sätt. Du är van vid att leda förändringsarbete och att driva utvecklingsinitiativ, både på plats och digitalt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med strategiska rutiner och processer, liksom att du har en hög digital kompetens som gör att du kan använda moderna verktyg för verksamhetsstyrning. Erfarenhet från att ha ansvarat för systematiskt arbetssätt, t.ex. ISO-baserade ledningssystem eller motsvarande, är starkt meriterande. Du har en vilja och förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden och skapa resultat tillsammans med ditt team.
Vidare är det viktigt att du som person är förändringsfokuserad och kan driva utveckling framåt, samtidigt som du har stark planeringsförmåga för att hantera både långsiktiga strategier och operativa prioriteringar. Du behöver kunna influera och påverka på olika nivåer, samarbeta nära andra chefer och medarbetare, samt kommunicera tydligt och engagerande både i vardagliga frågor och i mer komplexa säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar också för att implementera och följa upp lagkrav och interna riktlinjer, stödja medarbetare och chefer, och verka för en god arbetsmiljö samt en stark säkerhetskultur.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-04-12 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du områdeschef Heidi Pekar, på telefonnummer: 073-914 39 18. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via Stockholm Vattens växel 08-522 120 00.
Vi erbjuder ett hållbart arbetsliv med intressanta arbetsuppgifter, stimulerande utvecklingsmöjligheter och trevliga kollegor. En arbetsplats där du kan kombinera arbete med fritid och familj. Läs mer om oss på vår webbplats svoa.se/jobb.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
I din tjänst kommer du arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855) Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, Miljö och kvalitet Kontakt
Områdeschef
Heidi Pekar 073-914 39 18
