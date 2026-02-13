E-handelsansvarig / Butiksutvecklare (50/50)

Värnhems Cyklar AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-02-13


E-handelsansvarig (50% butik / 50% digital utveckling)

Värnhems Cyklar AB - Malmö

Värnhems Cyklar är en väletablerad cykelbutik i Malmö med verkstad och försäljning. Nu vill vi ta nästa steg och utveckla vår e-handel och digitala närvaro.

Vi har en befintlig webbshop (WordPress / WooCommerce) som är i ett tidigt skede och behöver struktureras, optimeras och byggas upp på ett professionellt sätt.

Vi söker därför en driven och affärsorienterad person som vill kombinera arbete i butik (ca 50%) med ansvar för att utveckla och förbättra vår e-handel (ca 50%).

Publiceringsdatum
2026-02-13

Dina arbetsuppgifter
Digitalt:
• Strukturera och vidareutveckla webbshoppen
• Arbeta med SEO och synlighet online
• Lägga upp produkter och kampanjer
• Hantera kundkommunikation via mejl och sociala medier
• Följa upp försäljning och arbeta med förbättringar

I butik:
• Kundservice och försäljning
• Orderhantering och kassaarbete
• Stötta i den dagliga verksamheten

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av WordPress / WooCommerce
• Har förståelse för digital marknadsföring och försäljning
• Är självgående och strukturerad
• Trivs både med kundkontakt och digitalt arbete
• Talar svenska och engelska

Erfarenhet från cykelbranschen är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: varnhemscyklar@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Värnhems Cyklar AB (org.nr 559362-3738), https://bestswe.com/
Sallerupsvägen 2 (visa karta)
212 18  MALMÖ

Kontakt
Shahram Ansari
varnhemscyklar@gmail.com

Jobbnummer
9742713

