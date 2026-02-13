E-handelsansvarig / Butiksutvecklare (50/50)
Värnhems Cyklar AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnhems Cyklar AB i Malmö
E-handelsansvarig (50% butik / 50% digital utveckling)
Värnhems Cyklar AB - Malmö
Värnhems Cyklar är en väletablerad cykelbutik i Malmö med verkstad och försäljning. Nu vill vi ta nästa steg och utveckla vår e-handel och digitala närvaro.
Vi har en befintlig webbshop (WordPress / WooCommerce) som är i ett tidigt skede och behöver struktureras, optimeras och byggas upp på ett professionellt sätt.
Vi söker därför en driven och affärsorienterad person som vill kombinera arbete i butik (ca 50%) med ansvar för att utveckla och förbättra vår e-handel (ca 50%).Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Digitalt:
• Strukturera och vidareutveckla webbshoppen
• Arbeta med SEO och synlighet online
• Lägga upp produkter och kampanjer
• Hantera kundkommunikation via mejl och sociala medier
• Följa upp försäljning och arbeta med förbättringar
I butik:
• Kundservice och försäljning
• Orderhantering och kassaarbete
• Stötta i den dagliga verksamheten
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av WordPress / WooCommerce
• Har förståelse för digital marknadsföring och försäljning
• Är självgående och strukturerad
• Trivs både med kundkontakt och digitalt arbete
• Talar svenska och engelska
Erfarenhet från cykelbranschen är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: varnhemscyklar@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnhems Cyklar AB
(org.nr 559362-3738), https://bestswe.com/
Sallerupsvägen 2 (visa karta
)
212 18 MALMÖ Kontakt
Shahram Ansari varnhemscyklar@gmail.com Jobbnummer
9742713