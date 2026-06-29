E-handelsadministratör till vår kund Fibr i Edsbyn!
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Har du ett öga för e-handel, älskar när teknik och design lirar ihop, och vill ha en roll där du får stort eget ansvar från dag ett? Vår kund Fibr söker nu en engagerad E-handelsadministratör som vill driva och utveckla deras Shopify-butik till nästa nivå. Perfekt för dig som studerar en IT-teknisk utbildning eller inom digital handel och vill kickstarta karriären!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vår kund Fibr är ett innovativt livsmedelsföretag med verksamhet i Edsbyn, Hälsingland. De utvecklar och tillverkar allergivänliga livsmedel med fokus på högt fiberinnehåll och fullkorn, utan att kompromissa med smak eller kvalitet.
Deras resa började för cirka sex år sedan i deras eget kök. Med en tydlig vision om att skapa en livsmedel med optimerat fiberinnehåll började de experimentera, baka och förfina deras recept. Resultatet blev grunden till det som idag är Fibr. För att kunna garantera trygghet och kvalitet har de byggt upp sin egen fabrik från grunden. I produktionen är produkterna fria från gluten, mjölk, ägg, nötter, jordnötter och soja – utan spår av allergener. Det gör att fler kan känna sig inkluderade och trygga i sina val.
Fibr växer så det knakar och vill därför välkoma en e-handelsadministratör på deltid. En perfekt roll för dig som studerar, där du får praktisk erfarenhet och utvecklar dina kunskaper hos ett väletablerat företag
Du erbjuds
Flexibla arbetstider som passar dina studier
En kreativ och inkluderande arbetsmiljö med högt engagemang
Möjlighet att växa och ta större ansvar över tidDina arbetsuppgifter
I rollen som E-handelsadministratör blir du hjärtat i Fibrs digitala butik. Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att deras Shopify-plattform håller högsta kvalitet, att kundresan är smidig och konverterande samt att sajten är redo för vår fortsatta internationella expansion. Du kommer att arbeta brett inom e-handel, från design, innehåll och produktvård till analys, tekniska integrationer och logistik.
Du blir en del av ett ambitiöst team där idéer snabbt blir till verklighet, och du kommer att få goda möjligheter att utveckla dina tekniska kunskaper inom e-handel.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Plattformsansvar & Design: Hantera och optimera sajtens design i Shopify samt säkerställa att allt fungerar tekniskt felfritt.
Innehåll & Lokalisering: Kvalitetssäkra copy, texter och produktbeskrivningar samt hantera översättningar för nya språk och marknader.
Konvertering & Kundresa: genomföra dataanalys, optimerad UX och strategisk merförsäljning för att maximera konvertering, ordervärde och tillväxt.
Logistik & Inställningar: Administrera och sätta upp fraktzoner, fraktpriser och leveransinställningar.
Produktvård: Lägga upp nya produkter, uppdatera befintligt sortiment och optimera produktdata.
System & Integrationer: Ansvara för att synka och underhålla externa API:er och appar i Shopify, med extra fokus på fraktlösningar (Shipmondo) och betallösningar (Qliro).
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50% inom e-handel, systemvetenskap, IT-teknik eller liknande.
Har god förståelse för eller erfarenhet av Shopify (meriterande om du har byggt eller administrerat butiker tidigare).
Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift i både svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0UNPYL". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9982732