E-handelsadministratör till Inköp
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2026-06-26
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Inköp i Kungsbacka söker en driven e-handelsadministratör! Kungsbacka kommun har arbetat med e-handel sedan 2005 och vi har en hög andel elektroniska beställningar, hög matchningsgrad och stor andel elektroniska fakturor. Vi söker nu en driven e-handelsadministratör som vill vara med på vår förändringsresa!
Rollen som e-handelsadministratör hos oss
Som e-handelsadministratör kommer du vara ett stöd för att Kungsbacka kommun ska ha ett väl fungerande e-handelsflöde från beställning till betalning. Du kommer vara en central del av vårt EKS-team, exempel på uppgifter som ingår i uppdraget;
hantera och följa upp fakturaavvikelser för de leverantörer som du ansvarar för
hantera ekonomiuppgifter som daglig avstämning, krav – och inkassohantering
sammanställning, prognos och fakturering av bl.a vite och volymbaserad ersättning
uppföljning av konton, ej hanterade kreditfakturor och återbetalningar
kontroll och upplägg av nya leverantörer
redovisning av bl.a utländsk moms och skattskyldighet
posthantering och supportfunktion till kommunens anställda
Rollen innebär att du ingår i ett kategoriteam med engagerade och kunniga kollegor.Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Du har en god förmåga att kombinera noggrannhet med ett starkt driv att utveckla processer inom ditt område. Du sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter och arbetar analytiskt, engagerat och lösningsorienterat. Med din förmåga att samarbeta samtidigt som du arbetar självständigt, strukturerat och effektivt, bidrar du till ett välfungerande arbetsflöde.
Du är tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd för din omgivning, vilket skapar goda relationer. Du tar ansvar för ditt arbete, driver det framåt och kommunicerar tydligt. Du trivs med många kontaktytor och bidrar aktivt i dialoger och gemensamma forum genom att dela med dig av tankar, idéer och perspektiv. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
ekonomisk examen på gymnasienivå alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
arbetslivserfarenhet av fakturahantering, avstämningar och konteringar
utmärkta kunskaper i Excel och övriga Microsoft Office-paketet
Det är meriterade om du har:
arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet
arbetslivserfarenhet av utlämning av allmänna handlingar
arbetslivserfarenhet av AI och Power Platform
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 juli. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Är du intresserad, vänta inte med din ansökan.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
#LI-KUNGSBACKA
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
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434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Camilla Johansson, enhetschef 0300-834078 Jobbnummer
9981166