E-handelsadministratör
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice / Administratörsjobb / Vänersborg Visa alla administratörsjobb i Vänersborg
2026-07-01
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Om verksamheten
Tjänsten är stationerad på enheten E-handel och leverantörsfaktura vars huvuduppdrag är ankomsthantering av leverantörsfakturor och e-handelsadministration inom hela Västra Götalandsregionen (VGR). Enheten har medarbetare på tre orter och tillhör Ekonomiservice som även består av enheter inom support och utveckling, redovisning, kund- och patientfaktura, vårdgivarservice och sjukresor. På kontoret i Vänersborg är vi tillsammans cirka hundra medarbetare och ungefär lika många på kontoret i Mariestad.
Om arbetet
Vi söker dig som motiveras av vårt övergripande uppdrag – att frigöra resurser till vård och omsorg genom effektiva och kvalitativa servicetjänster. Vi arbetar processorienterat och strävar efter ständiga förbättringar genom strukturerade arbetssätt.
Team e-handelsadministration hanterar hela katalogflödet från färdigt avtal till beställningsbar produkt i Marknadsplatsen i samarbete med Koncerninköp. Fokus är leverantörsanslutningar och kataloghantering. Teamet ger även användarsupport i Marknadsplatsen till verksamheterna inom Västra Götalandsregionen.
Vi söker e-handelsadministratör med uppdraget att ansluta leverantörer till elektronisk handel och att säkerställa att avtalade produkter och tjänster blir beställningsbara i Marknadsplatsen. I arbetet ingår katalogvalidering och andra förekommande sidoarbetsuppgifter.
Du supporterar användare via telefon och ärendehanteringssystem samt utbildar användare och leverantörer. Uppdraget omfattar tätt samarbete med såväl teamet som med avtalsägare och leverantörer.
Om dig
För att lyckas i rollen som e-handelsadministratör behöver du:
Gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens
Mycket god IT-vana
Gedigna kunskaper i office, särskilt Excel
God förmåga att uttrycka dig väl i svenska i såväl tal som skrift
Du är strukturerad, målinriktad och noggrann. Du är van att såväl självständigt som i team driva arbetet framåt och du har en stark samarbetsförmåga där du är skicklig på att skapa och upprätthålla relationer. Arbetet ställer krav på förmåga att prioritera i perioder med högre arbetsbelastning.
Det är meriterande med erfarenhet av Visma Proceedo samt erfarenhet av arbete inom Västra götalandsregionen
Om rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens hus (visa karta
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462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice Jobbnummer
9986170