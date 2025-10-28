E-handels kundtjänstmedarbetare Malmö
Gardhill I Sverige Ab - Hill Ceramic / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardhill I Sverige Ab - Hill Ceramic i Malmö
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att arbeta med människor? Vill du vara en del av ett engagerat team och bidra till förstklassig kundservice? Då kan du vara den vi söker till rollen som kundtjänstmedarbetare hos oss på Hill Ceramic i Malmö!Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
Hill Ceramic är ett etablerat e-handelsföretag verksamt i Sverige och Danmark. Vi säljer kakel, klinker, badrumsprodukter och inredning till både privatpersoner och företagskunder. En växande del av vår kundbas består av projektkunder och arkitekter. Vi befinner oss i en spännande expansionsfas och har nyligen flyttat till nya moderna lokaler i Malmö med kundcenter och lager under samma tak. Vår arbetsmiljö är lättsam, prestigelös och samarbetsinriktad.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare är du en viktig del av vårt team och ansvarar för att ge snabb, tydlig och professionell hjälp till våra kunder i Sverige, Danmark och andra EU-länder. Du arbetar främst via mejl och telefon och använder vårt ärendehanteringssystem Freshdesk samt vår egenutvecklade e-handelsplattform.Arbetsuppgifter
Svara på kundförfrågningar via mejl, chatt och telefon
Hjälpa kunder med frågor om produkter, beställningar, leveranser och reklamationer
Registrera och följa upp ärenden i Freshdesk
Samarbeta med kollegor på lager, försäljning och support för att lösa kundärenden smidigt
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av kundservice eller liknande arbete.
Är serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Kunskaper i danska eller norska är meriterande
Erfarenhet av Freshdesk eller liknande system är meriterande, men inget krav.
Erfarenhet eller bakgrund inom bygg, VVS eller liknande område är meriterande.
VI ERBJUDER
Ett varierande och socialt arbete i ett växande företag
En trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler på Jägersro i Malmö
Ett engagerat team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet
Tjänsten är på heltid och utförs på plats i Malmö
Friskvårdsbidrag och tjänstepension
Lön enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett par rader om dig själv till:rekryteringteam@hillceramic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardhill i Sverige AB
(org.nr 556865-6986)
Galoppgatan 4 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Arbetsplats
Gardhill i Sverige AB - Hill Ceramic Jobbnummer
9578482