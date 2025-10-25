E-handel, Lager & Kundservice

Nordic Health Apparel AB / Logistikjobb / Huddinge
2025-10-25


E-handel, Lager & Kundservice

2025-10-25

Dina arbetsuppgifter
Arbeta med lageruppgifter såsom plockning, packning och orderhantering.
Stötta kundserviceavdelningen genom att besvara kundfrågor via telefon, e-post och chatt.
Delta i förbättringsarbete av våra processer för att effektivisera lager- och orderhantering.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till vår e-handelsplattform.
Samarbeta med teamet för att säkerställa en smidig kundupplevelse och en effektiv logistik.

Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: Collab@himosignature.com

Arbetsgivare
Nordic Health Apparel AB (org.nr 559416-1571)

