E-handel, Lager & Kundservice
Nordic Health Apparel AB / Logistikjobb / Huddinge Visa alla logistikjobb i Huddinge
2025-10-25
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Health Apparel AB i Huddinge
E-handel, Lager & KundservicePubliceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Arbeta med lageruppgifter såsom plockning, packning och orderhantering.
Stötta kundserviceavdelningen genom att besvara kundfrågor via telefon, e-post och chatt.
Delta i förbättringsarbete av våra processer för att effektivisera lager- och orderhantering.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till vår e-handelsplattform.
Samarbeta med teamet för att säkerställa en smidig kundupplevelse och en effektiv logistik.
Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: Collab@himosignature.com Arbetsgivare Nordic Health Apparel AB
(org.nr 559416-1571) Jobbnummer
9574438