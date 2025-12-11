E-hälsoutvecklare till digitalisering och e-hälsa
Region Gävleborg, VO Digital vård / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2025-12-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Digital vård i Gävle
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Digitalisering och e-hälsa är en del av verksamhetsområdet digital vård inom hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningen. Enhetens uppdrag är att, tillsammans med verksamhetsområdets stabsfunktioner, främja och möjliggöra digital utveckling inom hela hälso- och sjukvården genom att initiera, driva och stötta olika digitaliseringsprojekt.
Vi söker dig som har ett stort intresse för digitalisering inom hälso- och sjukvård och som vill vara med och bidra i utvecklandet av vår verksamhet. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som e-hälsoutvecklare har du en viktig roll i att driva vårdens digitala utveckling framåt, i enlighet med definierade processer. Du kommer att arbeta med att utveckla digitala verktyg och arbetssätt med initialt fokus på Cosmic. IT-förvaltningen är den organisation som förvaltar och underhåller de system och applikationer som används inom hälso- och sjukvården. För att få en hållbar och framgångsrik förvaltning så behövs representation från verksamheten i samverkansfrågor. Du är en av verksamhetens representanter i förvaltningsnära frågor och utgör en brygga mellan IT och verksamheten. Du kommer att samarbeta med intressenter för digitala utvecklingsprojekt, inklusive medarbetare, patienter och leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att
• utveckla vården utifrån förutbestämda processer med fokus på digitalisering
• omvärldsspana samt hämta in behov från både patient och verksamhet
• verka i både regionala och SUSSA-gemensamma forum för Cosmic
• utveckla befintliga system, framförallt Cosmic
• arbeta med övergripande rutiner och utbildningsinsatser för Cosmic.
Utöver ditt huvuduppdrag kan du även komma att utföra andra arbetsuppgifter samt agera uppdrags- och projektledare i olika sammanhang.
Hos oss får du
• arbeta i ett engagerat och tryggt team med kompetenta och stöttande kollegor
• ett flexibelt arbete med viss möjlighet till arbete på distans
• ett varierande och utvecklande arbete där du får möjlighet att jobba med digitalisering inom hälso- och sjukvård.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av digitalisering inom hälso- och sjukvård och som vill verka på operativ nivå. För att trivas i rollen ser vi att du är en person som gärna tar eget ansvar, självständigt kan driva dina processer framåt samt uppnår resultat genom ett helhetsperspektiv. Vidare har du förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt för att möta uppsatta deadlines och mål. I rollen kommer du att ha mycket kontakt med de verksamheter som projekten omfattar, vilket kräver att du har lätt för att samarbeta med andra och en god förmåga att bemöta medarbetare utifrån deras förutsättningar. Dessutom har du en hög kommunikativ förmåga och kan anpassa budskapet utefter mottagaren.
I rollen som e-hälsoutvecklare ska du ha
• avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• god kunskap inom Cosmic funktionalitet och dess påverkan på arbetssätt
• erfarenhet av utvecklingsarbete, gärna inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att arbeta över verksamhetsgränser och tvärfunktionellt.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med projektledning och/eller digitaliseringsarbete. Har du utbildning inom förändringsledning och/eller projektledning, och om du har kännedom om SUSSA:s organisation och gemensamma konfiguration samt hur regionala standarder påverkar förvaltning och implementation är även det fördelaktigt.
Placering av tjänsten sker enligt önskemål, antingen i Gävle eller Hudiksvall.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Digital vård Kontakt
Katarina Grip, enhetschef katarina.grip@regiongavleborg.se 072-247 39 10 Jobbnummer
9639757