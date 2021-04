E-drop söker Account Manager / säljare - Dreamwork Scandinavia AB - Säljarjobb i Helsingborg

Dreamwork Scandinavia AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-04-07Är du en Account Manager / säljare som vill vara med och förenkla vardagen och skapa hållbarhet för framtiden genom mottagarfria leveranser? Då kan detta vara framtidsjobbet för dig.E-drop i Helsingborg söker en affärsdriven, värdeskapande och engagerad Account Manager /säljare. Som Account Manager / säljare kommer du ansvara för alla steg av försäljningsprocessen, från samtal till signad affär. Ditt huvudansvar blir att säkerställa företagets affärer genom att bygga långsiktiga och starka relationer med företagets framtida kunder, företrädesvis genom personliga möten, men också deltagande på olika nätverk, e-handelsdagar och mässor. Dina kontakter kommer till största delen vara mot bygg- och bostadsmarknaden såsom fastighetsägare, samfälligheter och bostadsrättsföreningar. E-drop är ett framtidsorienterat företag som erbjuder en spännande och stimulerande tjänst där du kommer arbeta med motiverade och engagerade kollegor. Du kommer att rapportera till företagets VD och du blir anställd direkt av E-drop.E-drops huvudkontor ligger på Landskronavägen i Helsingborg och är en del av GROW - People and Culture. Syftet med GROW är precis som det låter, att växa och utveckla människan, gemenskapen och kulturen i bolaget. Med GROW ger vi möjlighet för möten och kunskapsutbyten mellan människorna i vår koncern och inspiration till bättre hälsa bland annat genom träning i vårt fullutrustade gym. Om vi tar hand om våra medarbetare är vi övertygade om att medarbetarna också kommer att ta hand om vårt företaget. Vår viktigaste resurs, alla kategorier, är våra medarbetare och vi är ständigt är på jakt efter nya härliga kollegor och just nu söker vi dig som är en affärsmässig Account Manager / säljare. Rekryteringen sköts av Dreamwork och du kommer att bli anställd direkt av E-drop. Läs gärna mer om företaget på www.e-drop.se/ Sökord: försäljning, account manager, sales, area sales manager, KAM, säljare, kundansvarig, säljansvarig, distriktssäljareOm verksamhetenE-drop vill förenkla vardagen med mottagarfria hemleveranser. I takt med att den digitala handeln av både paket och dagligvaror ökat uppstår även logistiska utmaningar. Vår lösning är en smart tjänst och ett uppkopplat leveransskåp som tillåter leveranser utan ett personligt möte mellan transportör och mottagare. Vi möjliggör mer effektiva och hållbara transporter, garanterar en säker förvaring samt en obruten kylkedja från leverantör till ditt hem.E-drop AB är ett dotterbolag till Nowaste Logistics AB, som är ett av de ledande logistikföretagen i Sverige med kärnkompetens inom automation, IT och personal, och drivs som en integrerad del i Nowastes organisation.2021-04-07För att lyckas i rollen är du en driven person med några års erfarenhet av relationsbyggande och lösningsorienterad B2B-försäljning. Du trivs med att bygga goda och långsiktiga relationer med dina kunder och du har förmågan att presentera och sälja en relativt ny idé på marknaden genom personliga möten och deltagande i olika nätverk/mässor. Då du kommer att sälja en ny idé på marknaden är det viktigt att du är ihärdig och kan se den goda möjligheten med tjänsten som E-drop erbjuder och som ligger helt rätt i tiden. Vidare är du van att arbeta proaktivt, är självgående och drivs av att leverera värdeskapande lösningar till kunder. Du har ett utpräglat intresse för att göra affärer och vana vid diskussioner på ledningsnivå. Det är mycket meriterande om du har arbetat mot bygg- och bostadsmarknaden sedan tidigare. Du har goda datakunskaper, förståelse och intresse för IT-system och du talar och skriver flytande svenska. B-körkort är ett krav.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Dreamwork Scandinavia AB5677356