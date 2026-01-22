e-Component söker industrilackerare
Engcon Nordic AB / Lackerarjobb / Strömsund Visa alla lackerarjobb i Strömsund
2026-01-22
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engcon Nordic AB i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
Gillar du varierande arbetsuppgifter och vill jobba på en arbetsplats med familjär stämning? Vi söker en engagerad och skicklig målare med erfarenhet av sprutlackering för att ansluta till vårt team på e-Component.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
I rollen som målare kommer du att ansvara för sprutlackering av olika komponenter och produkter. Arbetet kan vara fysiskt krävande. Daglig kommunikation och samarbete med andra är avgörande, så vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad, noggrann och en lagspelare.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en verkstads- eller industritekniskutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du
• har erfarenhet av sprutlackering.
• trivs med att arbeta i team och är enkel att samarbeta med.
• har en stark känsla för kvalitet och uppmärksamhet på detaljer.
Har du erfarenhet av affärssystemet Monitor ser vi det som meriterande.
Som person är du noggrann och ansvarstagande och du känner stolthet över kvalitén på arbetet du utför. Du är en lagspelare som har lätt att samarbeta med kollegor men kan också arbeta självständigt. Vidare är du en problemlösare som tycker om att ställas inför nya utmaningar.Om företaget
e-Component är ett företag inom engcongroup som i huvudsak legotillverkar och bearbetar svetsade och gjutna ämnen utifrån kunders ritningsunderlag. Företaget har de senaste fem åren investerat hårt i nya maskiner och ny teknik, det gör arbetet både utmanande och intressant.
Tjänsten är på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Ersättning
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor sker i samband med anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engcon Nordic AB
(org.nr 556405-6835), https://engcon.com/sv_se.html Arbetsplats
Engcon Kontakt
Produktionsledare
Madelene Nygren madelene.nygren@ecomponent.se 070 529 01 59 Jobbnummer
9698105