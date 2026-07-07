E-Commerce Specialist
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E-commerce Specialist till RLVNT Distribution
RLVNT Distribution driver lokal e-handel för internationella varumärken inom sport, tech, hälsa och livsstil. Produkterna används av både motionärer, elitidrottare, landslag och professionella team. Bolaget bygger lokal närvaro för globala varumärken på flera marknader, med Norden som bas och växande affär i bland annat Benelux och Frankrike.
Nu söker RLVNT en E-commerce Specialist som vill ta ett brett, operativt ansvar för bolagets e-handel. Rollen passar dig som gillar kombinationen av teknik, innehåll, analys och försäljning.
Om rollen
Som E-commerce Specialist blir du en viktig del av RLVNTs marknads- och e-commerce-team. Du arbetar nära E-commerce Manager och övriga kollegor inom bl a marknad och sälj, med fokus på att förvalta, utveckla och optimera bolagets e-handel för flera varumärken och marknader.
RLVNT driver idag ett större antal sajter, främst i Shopify, med fokus på B2C och DTC. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att ta ansvar för den dagliga e-commerce-miljön, driva förbättringar och se till att idéer omsätts till faktisk försäljning. Det innebär att du kommer att
• driva och uppdatera RLVNTs e-handelssajter i Shopify• förbättra innehåll, kampanjer, produktsidor och landningssidor• identifiera åtgärder som stärker trafik, konvertering och försäljning• bidra till bättre kundresa, struktur och digital varumärkesexponering• stötta vid lanseringar av nya produkter, varumärken och marknader• koppla digitala aktiviteter till affärsnytta• kravställa mot externa partners• använda data, AI och nya arbetssätt för att utveckla e-handeln
Din första tid i rollen kommer mycket att handla om att komma in i befintliga sajter och det löpande arbetet, så att du sedan kan driva förbättringar.Publiceringsdatum2026-07-07Bakgrund
Du har erfarenhet av av e-handel, digital marknadsföring, CMS, webbadministration eller liknande. Du behöver inte vara utvecklare, men du behöver vara tekniskt trygg, nyfiken och orädd för att felsöka, testa och lära dig nya system.
Du har troligen arbetat hands-on i en e-handelsplattform, och förstår hur innehåll, trafik, kampanjer, konvertering och kundupplevelse hänger ihop. Vi tror också att du ett intresse för business och hur trafik, konvertering, försäljning, marginal, logistik, kundresa och varumärkesupplevelse hänger ihop.
Som person är du positiv, ödmjuk, prestigelös och handlingskraftig. Du trivs i en platt organisation där man hjälper till där det behövs, tar ansvar och driver saker framåt. Vi söker någon som hellre testar, lär sig och justerar än väntar på perfekta förutsättningar.
Därför är rollen intressant
Här får du arbeta nära affären, produkterna och besluten. Du får en bred e-commerce-roll i ett bolag med starka internationella varumärken och tydlig ambition att växa inom DTC.
Kulturen är social, aktiv, prestigelös, hjälpsam och inkluderande. Det här är ett företag med högt i tak och hög trivsel där många har ett intresse för sport, träning och teknik. Man har gemensam frukost, tränar tillsammans, går på event och arbetar nära både kunder, leverantörer och ambassadörer.
För rätt person finns goda möjligheter att växa med rollen. RLVNT uppmuntrar egna initiativ, vidareutbildning och nya sätt att jobba.
Praktiskt
Placering: Billdal, GöteborgOmfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligtArbetssätt: Flexibelt med regelbunden närvaro på kontoret
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar RLVNT Distribution med E-commerce Recruit, specialister på rekrytering och search inom e-handel och digital commerce. Urvalet utgår från rollens faktiska krav, med fokus på erfarenhet, driv, affärsförståelse och praktisk förmåga.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på E-commerce Recruit, på emil@ecommercerecruit.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Bolshedens industriväg 35 (visa karta
)
427 50 BILLDAL Arbetsplats
Rlvnt Distribution AB Kontakt
Senior Rekryterare
Emil Gretland emil@ecommercerecruit.se +46733770768 Jobbnummer
9996004