E-commerce & Content Coordinator
Nordic Home Environment AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-07-21
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Häng med på resan att bygga upp Sveriges första kompletta plattform för hemhälsa
Hemsund är Sveriges första kompletta plattform för hemhälsa. Vi hjälper svenska hushåll att testa vatten, radon, mögel och luftkvalitet samt att förstå vad resultaten betyder för dem och deras familj. Vi tror att kunskap om sitt hem är nyckeln till en trygg boendemiljö, och precis som en läkare diagnostiserar vi det du inte kan se, förklarar vad det betyder och visar vägen till nästa steg. Hemsund är byggt från grunden och befinner sig i en spännande tillväxtresa, där varje ny kollega får en viktig roll i bolagets framfart.
Om rollen
Som E-commerce & Content Coordinator på Hemsund ansvarar du för vår digitala närvaro. Du planerar, producerar och publicerar innehåll, driver vår organiska närvaro och håller vår sajt uppdaterad. Du omsätter marknadsplanen i konkret exekvering och säkerställer att det vi gör följer vår tonalitet.
Du arbetar nära vår marknadschef, som sätter riktning och fördelar arbetet, medan du äger utförandet. Det här är en liten, entreprenöriell organisation, så du ser snabbt resultatet av det du gör.
Din främsta fråga att besvara: hur får vi människor att vilja testa sin hemmiljö?
Ditt uppdrag
Planera, producera och publicera innehåll i våra kanaler
Administrera vår sajt: kampanjer, produktpublicering, blogginlägg, SEO och merchandising
CRM: uppsättning av flöden, veckoutskick, segmentering och löpande optimering
Konverteringsoptimering (CRO) och löpande analys av kundbeteende
Community management: rekrytera kreatörer och driva utveckling av vårt community
Säkerställa att varumärkets tonalitet efterlevs i allt publicerat innehåll
Löpande testa nya kreativa koncept, budskap och format, och iterera idéer
Stötta marknadschefen i genomförandet av marknadsplanen
Vem är du?
Du älskar att skapa och har hög känsla för kvalitet, inte bara för att något ska se snyggt ut utan för att det ska stämma med hur ett företag uppfattas. Du gillar att skriva, du är nyfiken och du testar hellre en idé än att planera den i en evighet. Du arbetar självständigt och trivs i en snabb miljö där mycket är ogjort.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att producera innehåll och driva sociala kanaler
Erfarenhet av Shopify eller liknande e-handelsplattform
Erfarenhet av CRM-arbete, gärna i Klaviyo
Grundläggande förståelse för konverteringsoptimering och SEO on-site
God skriftlig förmåga och vana av copywriting
Vana av att arbeta i verktyg som Canva, Adobe eller Figma
Erfarenhet av influencer marketing och/eller från startup, gärna inom hälsa-, test- eller consumerbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Hos Hemsund blir du en del av ett litet team med stora ambitioner, där du ser resultatet av ditt arbete på riktigt varje dag. Du bidrar till ett uppdrag som spelar roll: att göra det osynliga i svenska hem synligt, begripligt och åtgärdbart. Vi växer i snabb takt och du är med och formar hur vi gör det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101872-2109520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Home Environment AB
(org.nr 559549-6158), https://karriar.hemsund.se
Västra Storgatan 27A (visa karta
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553 15 JONKOPING Arbetsplats
Hemsund Jobbnummer
10008192