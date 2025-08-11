E-commerce Manager till Skinome (konsult)
E-commerce Recruit Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Stockholm
, Norrköping
, Nässjö
, Jönköping
, Skara
eller i hela Sverige
Om Skinome
Skinome är ett svenskt hudvårdsföretag i framkant som utvecklar och säljer färsk hudvård - produkter som tillverkas utan konserveringsmedel och med fokus på hudens naturliga mikrobiom. Genom att kombinera forskning, innovation och hållbarhet erbjuder vi hudvård som gör verklig skillnad.
Vi är ett dedikerat, entreprenöriellt team med stark passion för vårt uppdrag och en kultur som präglas av nyfikenhet, ansvar och samarbete. Nu tar vi nästa steg i vår e-handelsresa och söker dig som vill vara med och driva den digitala affären till nästa nivå.
Som en del av Skinome får du möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på e-handeln. Hudvårdsbranschen förändras snabbt och efterfrågan på innovativa, hållbara lösningar växer - här får du chansen att hoppa på vid helt rätt tidpunkt.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Som E-commerce Manager (konsult) hos Skinome har du helhetsansvaret för e-handeln - från strategi till operativt genomförande - med fokus på tillväxt, konverteringsoptimering och kundnöjdhet. Rollen innebär både att hantera den dagliga driften och att driva långsiktig utveckling baserat på analys och insikter. Du rapporterar till CMO och samarbetar nära marknad, produkt och externa partners.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för e-handelns dagliga drift och utveckling.
Optimera kundresan och driva konverteringshöjande initiativ (CRO).
Arbeta operativt med innehåll, sortiment och kampanjer på sajten.
Analysera försäljning, trafik och kundbeteende för att fatta datadrivna beslut.
Följa upp och rapportera KPI:er kopplade till försäljning, trafik och konvertering.
Genomföra konkurrens- och prisbevakning.
Vara kravställare mot externa leverantörer, byråer och teknisk support.Bakgrund
Vi söker dig som har stark kommersiell förståelse och erfarenhet av att driva e-handel från ax till limpa. Du är analytisk, kreativ och van att arbeta självständigt i en entreprenöriell miljö.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet av e-handel, gärna från mindre eller medelstora bolag och gärna med erfarenhet från flera marknader/expansion.
Dokumenterad erfarenhet av CRO och webbanalys.
God teknisk förståelse och vana av CMS och e-handelssystem, gärna Shopify.
Förmåga att omsätta data och analys till konkreta förbättringsåtgärder.
Erfarenhet av att samarbeta med utvecklare och UX.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Placering & omfattning
Uppdraget är baserat på vårt kontor i Stockholm, med möjlighet till visst remote-arbete.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Konsultuppdrag, 6 månader (troligen utan förlängning då vi planerar anställa nästa år)
Omfattningstid: Inte heltid - omfattning efter överenskommelse
Kontakt & ansökan
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Skicka CV till Ali Nouri. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287), https://www.ecommercerecruit.se Jobbnummer
9452032