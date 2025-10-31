E-Commerce Manager sökes!
2025-10-31
Vill du vara med och forma framtidens globala e-handel? Vi söker en nyckelspelare som vill ta ledningen i utvecklingen av vår kunds digitala handelsplattform - en modern, molnbaserad lösning byggd på Salesforce. Är detta rollen du sökt efter?Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Perido söker en E-Commerce Manager vår kund, ett internationellt företag inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i Eskilstuna.Arbetsuppgifter
Vi söker en E-commerce Manager som vill spela en nyckelroll i utvecklingen av vår kunds globala e-handelsplattform för reservdelar - byggd på Salesforce. Det här är en central roll i e-handelsorganisationen där du ansvarar för drift, administration och vidareutveckling av den molnbaserade handelsplatsen. Som E-commerce Manager har du det övergripande ansvaret för produktportföljen, prissättning, utbildning av återförsäljare och löpande analys av shopparnas prestanda på olika marknader. Du arbetar både strategiskt och operativt med att optimera produktstrukturen, analysera data och driva kommersiell tillväxt. Rollen innebär ett nära samarbete med interna team och ett brett nätverk av tekniska konsulter, där du säkerställer att organisationen har rätt kompetens och processer för att själva kunna förvalta och vidareutveckla e-handelsplattformen.
Dina egenskaper
För att lyckas som E-commerce Manager krävs en kombination av tekniskt kunnande, affärsmässigt driv och förmågan att skapa struktur i komplexa digitala miljöer. Du är analytisk och datadriven, med förståelse för hur insikter kan omsättas till bättre kundupplevelser och ökad försäljning. Du har erfarenhet av digitala plattformar - gärna Salesforce - och trivs där teknik möter affär. Med din kommunikativa och samarbetande förmåga skapar du resultat tillsammans med utvecklare, marknad och återförsäljare. Du är strukturerad, lösningsorienterad och drivs av att påverka och utveckla e-handeln på global nivå.
Är det dig vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Har god datorvana och är stark i Excel
Är analytisk, strukturerad och kommersiellt driven
Har erfarenhet av online retail
Talar engelska flytande
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som webmaster
Tidigare erfarenhet av arbete med SalesforceTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader, med chans till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35528 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
http://www.perido.se
