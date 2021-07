E-commerce manager Norrköping - Norrköpings Tidningars Media AB - Säljarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Norrköpings Tidningars Media AB

Norrköpings Tidningars Media AB / Säljarjobb / Norrköping2021-07-06NTM -koncernen är ägare till prenumererade morgontidningar, gratistidningar, TV-stationer, radiokanaler, digitala medier, eventbolag, distributionsbolag och tryckerier. Koncernen är verksam i Östergötland, Småland, Uppland, Norrbotten och på Gotland. Mer information om NTM AB hittar du på koncernens hemsida ntm.eu.E-handel och paketdistribution är mitt i en enorm tillväxtfas och för NTM är detta ett av våra viktiga intäktsområden. Vi söker dig som vill bli en del av ett kreativt affärsdrivet team med fokus på e-handel. Som E-commerce manager har du en central roll i vår satsning genom ditt ansvar att marknadsföra och optimera innehållet i våra webbshoppar såväl som för vår kundklubb MERA.2021-07-06Du arbetar med marknadsföring för våra 16 st webbshoppar och vår kundklubb MERA.Du samordnar annonskampanjer i mediekanaler som print, display, sociala medier, SEM, e-post och native. Detta gör du tillsammans med våra experter inom koncernen. Operativt driva försäljning online genom att planera och implementera digitala kampanjerAnsvara för att löpande uppdatera erbjudanden och produkter i våra webbshoppar.Analysera och optimera kundresan för att öka konverteringsgraden.Vem är du som söker?Du skulle beskriva dig själv som kreativ och är trygg i att ta fram teman och kampanjbudskap som driver försäljning. Du brinner för digital försäljning och tycker att det är spännande att följa upp och optimera kampanjer mot konvertering. Du är duktig på att målgruppsanpassa budskap och har kunden i fokus.För att lyckas i rollen ser vi att du trivs med att jobba i team men är van att driva egna projekt. Du är strukturerad, engagerad och triggas av att göra goda resultat. Du arbetar effektivt och levererar med hög kvalité. Det är en styrka om du har erfarenhet av att skapa säljande content.Det här kan vi erbjuda dig:Vi erbjuder dig en kreativ och varierande tjänst med ett stort kontaktnät. Du blir en del av ett av Sveriges största mediebolag med goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har en stark social gemenskap och engagerade medarbetare. Vi är en värderingsstyrd koncern och vårt mål är en jämställd arbetsplats. Gå in på ntm.eu och stäm av din värdegrund med vår.Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering på något utav NTM-koncernens lokala kontor men de flesta teammedlemmarna sitter just nu i Norrköping och i Uppsala.Frågor om tjänsten:Sandra Löwgren, Affärsområdeschef e-handel, sandra.lowgren@ntm.eu Ansök senast den 10 augusti via knappen nedanVälkommen med din ansökan!Vi söker dig som vill bli en del av ett kreativt affärsdrivet team med fokus på e-handel. Som E-commerce manager har du en central roll i vår satsning att bygga upp e-handel som ett intäktsdrivande affärsområde.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning Enligt överenskommelseEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-10Norrköpings Tidningars Media AB5848361