E-commerce Customer Relations Specialist
Carpet Avenue AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-07-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Trivs du i en roll där du får ta ansvar, utvecklas och verkligen göra skillnad? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Carpet Avenue söker nu en E-commerce Customer Relations Specialist på heltid till vårt kontor i Malmö.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Hos oss blir du en viktig del av ett växande företag där kundupplevelsen står i absolut fokus. Vi som jobbar här han varit med och format e-handelsbranschen ända sedan dess begynnelse. För oss är kundinteraktionen den absolut viktigaste pusselbiten i hela affären – det är här man verkligen lär sig e-handels ekosystem från grunden.
Rollen innebär varierande arbetsuppgifter inom kundservice, orderhantering och intern koordinering, där du dagligen arbetar med både inkommande samtal och mejl från kunder runt om i Europa. Du kommer att fungera som en central länk mellan kundtjänst, lager och andra avdelningar, vilket innebär att du behöver vara flexibel, lösningsorienterad och trivas med att arbeta i ett högt tempo.
Eftersom vi alltid vill arbeta smartare blir du också en del av vårt arbete med att utveckla och automatisera våra dagliga processer med hjälp av moderna system och digitala verktyg.
Vi erbjuder en roll där du får stort eget ansvar och verklig möjlighet att påverka ditt arbete. För rätt person är detta en perfekt språngbräda; genom att bemästra kundresan och bidra till effektivare flöden bygger du en stabil grund för att på sikt kunna växa och utvecklas vidare in i andra roller inom företaget.Dina arbetsuppgifter
Hantera kundärenden via mejl och telefon med fokus på starka kundrelationer
Vara med och utveckla, effektivisera och automatisera våra interna processer och flöden
Koordinera ärenden internt med lager och andra avdelningar för att säkra det dagliga flödet
Administrera returer, reklamationer och transportärenden
Arbeta lösningsorienterat för att skapa bästa möjliga kundupplevelse
Vi söker dig som
Har ett professionellt, affärsmässigt och serviceinriktat bemötande
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Trivs i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter
Är lösningsorienterad och gillar att hitta smarta, effektiva sätt att arbeta på
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljöKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Ytterligare språkkunskaper såsom tyska, franska, danska eller holländska är starkt meriterande
God datorvana
För oss är din inställning, din personlighet och din drivkraft absolut viktigast - vi ger dig verktygen och upplärningen du behöver på plats!
Vi erbjuder
En heltidstjänst på vardagar med fasta arbetstider
Trevliga lokaler i Malmö tillsammans med ett erfaret och drivet team
En unik chans att lära dig e-handel från branschveteraner som varit med sedan starten
Stora möjligheter att på sikt axla nya ansvarsområden och växa vidare i andra roller inom organisationen
Löpande upplärning på plats och en stöttande arbetsmiljö
Om Carpet Avenue
Carpet Avenue är idag ett av Europas snabbast växande e-handelsbolag inom försäljning av mattor online. Hos oss arbetar du i en internationell och entreprenöriell miljö där det händer mycket varje dag och där rätt person har stora möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.
Vi ingår i Indexon-koncernen, vilket ger oss en stark gemenskap där vi samarbetar tätt och drar nytta av varandras expertis. Genom att dela erfarenheter och ta lärdom av varandra inom koncernen skapar vi de bästa förutsättningarna för både företaget och våra medarbetare att fortsätta utvecklas.
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Via mail
E-post: beatrice.thaulow@carpetavenue.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carpet Avenue AB
(org.nr 559509-0266), https://carpetavenue.com/ Jobbnummer
9988868