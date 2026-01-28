Duktiga motviktsförare till Järna!
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-01-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Uppdraget
Libera söker rutinerade motviktsförare till kund utanför Södertälje.
Du som söker kommer att arbeta med främst truckkörning av motviktstruck (B1) och lossa och lasta bilar samt stapla och sortera pallar.
Det är högt tempo och många bilar att lossa per dag vilket kräver att man har en stor vana av att köra motviktstruck. Innan anställning görs ett test med motvikt för att säkerställa körkunskaper, så det är viktigt att du känner dig som en trygg truckförare.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag och man arbetar 2-skift.
Vem du är
Du bör vara målinriktad, flexibel och ansvarstagande. Det är även av högsta vikt att du är noggrann och stresstålig.
Vidare ser vi även att du har tidigare erfarenhet från lager samt är van att arbeta i ett högt tempo. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Truckkort samt god erfarenhet av truckkörning med motviktstruck
Körkort
Kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas reda innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6797207-1811139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9708699