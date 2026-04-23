Duktiga montörer till Hammar Maskin!
NearYou Sverige AB / Fordonsmontörsjobb / Bollebygd Visa alla fordonsmontörsjobb i Bollebygd
2026-04-23
, Härryda
, Lerum
, Borås
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Bollebygd
, Lerum
, Borås
, Partille
, Alingsås
Publiceringsdatum2026-04-23
Vi söker nu personal till Hammar Maskin - en världsledande leverantör av sidlastare. Företaget har varit verksamt i branschen sedan 1974 och har levererat tusentals produkter till kunder i över 125 länder. Hammar är känt för sin beprövade och användarvänliga teknik som sätter standarden för smart containerhantering.
Hammar erbjuder lösningar för en rad olika miljöer, där samtliga modeller kan anpassas efter specifika behov och krav. Verksamheten omfattar huvudkontor, tillverkning, utveckling och testning i Olsfors, samt kontor på flera platser runt om i världen. Med ett omfattande servicenätverk säkerställs en smidig och driftsäker användning för kunder globalt.
Tjänstebeskrivning
För Hammar Maskins räkning söker vi flera engagerade och kompetenta montörer för arbete med montering av sidlastare. Arbetet innebär både mekanisk montering och visst arbete med hydraulik, pneumatik och elektronik. Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och effektivitet står i fokus.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till torsdag kl. 06:30-16:00 samt fredag kl. 06:30-12:00. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt anställning direkt hos kund.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av monteringsarbete eller arbete i verkstad
• Trivs i en industriell miljö och med praktiskt arbete
• Har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta med händerna
• Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Kunskaper inom hydraulik, pneumatik och elektronik är meriterande, men inget krav. Vi välkomnar även dig som har ett stort intresse för teknik och exempelvis mekar på fritiden.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Blank rubrik
Job description
Your profile
About the company
About us Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Hammar Maskin Kontakt
Erica Seeger erica.seeger@nearyou.se +46 70 727 44 27 Jobbnummer
9872856