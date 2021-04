Duktiga CNC-operatörer flerop. fräs sökes! - Quattro Bemanning & Rekrytering AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Arboga

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Arboga2021-04-082021-04-08Är du en erfaren, ambitiös och arbetsvillig person med arbetserfarenhet som CNC-operatör med inriktning flerop.fräs eller svarv? Då kan du vara den vi söker till vår kunder i Västmanland, framför allt till Arboga.Du kommer att arbeta i ett team men behöver också kunna vara självgående och ta egna initiativ. Stort fokus ligger på kvalitet och därför är efterkontroll en viktigt del i dina arbetsuppgifter.Du skall ha vana av att jobba med kvalificerad fåstycktillverkning. I arbetet ingår även att läsa ritningar, ställa maskiner och programmering. Du bör ha en vana av att arbeta i olika bearbetningssystem och ett plus är om du jobbat med Fanuc, Siemens och eller Heidenhanin styrsystem.Meriterande är även om du kan programmera i dessa.Arbetstiderna kan vara skift.Som person är du är driven, engagerad och alert och trivs med att arbeta. Du har god vana av att arbeta som CNC operatör. Du har också goda kunskaper av det svenska språket, både i tal och skrift.Det är önskvärt om du har utbildning som CNC-operatör, men gedigen erfarenhet kan vara minst lika mycket värt.Stämmer detta in på dig? Sök tjänsten!Har du frågor, ring Henrik Nitz 070-160 20 91Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!Sök nu, vi behöver dig nu!!Q är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och medlem i branschorganisationen Almega Kompetensföretagen samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt övrenskommelse TillsvidareanställningFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Quattro Bemanning & Rekrytering AB5677762