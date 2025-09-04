Duktiga byggmontörer sökes.
2025-09-04
Optima bemanning AB är ett bemannings och rekryteringsföretag med inriktning emot den tunga industrin. Vi arbetar på uppdrag från kund över hela Sverige. Vi har säte i Östergötland. Du som söker har minst 5 år inom tillverkande industri.
Vidare är du av självständig karaktär och en problemlösare, men har inga problem att ventilera och diskutera arbetssättets gång med dina medarbetare.
Du har en gymnasieutbildning i botten och har industriella erfarenheter sedan tidigare.
Vi söker för kunds räkning 4 duktiga byggnadsmontörer för uppdrag i Örebro.
Arbetet består av montage av stål och plåt.
Kurs SSG entré är önskvärt.
Du är van vid olika moment inom ovan nämnda områden och har inga problem med att läsa och förstå byggritningar.
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
