Duktiga Anläggare

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Agab I Mellansverige AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Inom AGAB vi är verksamma inom Dränering,poolbyggnation VA, Plattsättning,anläggningsarbeten, , park samt yttre fastighetsskötsel. I nära samverkan med våra kunder, stora som små, . Vi har stor erfarenhet av entreprenader som ställer höga krav på service, kvalitet, miljö och tillgänglighet.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som anläggningsarbetare på AGAB kommer du att utföra olika typer av anläggningsarbeten.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av planerade såväl som akuta arbeten som exempelvis:
• Mark- och VA
• Plattsättning
• Stödmurar
• Dränering Markarbeten
Om dig:
Vi söker dig som är utbildad till anläggningsarbetare, alternativt så har du minst 1 års erfarenhet inom varierande anläggningsprojekt. Du kan även kommunicera på svenska eller engelska . B-körkort är ett krav för tjänsten. BIL TILLHANDHÅLLS
Det är meriterande om du har erfarenhet av markarbeten, grävmaskin mm, Körkort C samt YKB.
Som person är du motiverad, driven, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Som anläggare ska du kunna utföra olika typer av mark- och ledningsarbeten, både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet är fysiskt krävande och kan bitvis vara tungt. Att alltid arbeta med säkerheten i fokus är en självklarhet för dig.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Fast anställning, 6 mån provanställning tillämpas.
Arbetsort: Stockholm
Urval till tjänsten sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I AGAB blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
OMGÅENDE ANSTÄLLNING MED FAST LÖN OCH MED YTTLIGARE FÖRMÅNER. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
mail
E-post: info@agabstockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agab I Mellansverige AB
(org.nr 556933-9822)
Bellmansgatan 30 (visa karta
)
118 47 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agab i Mellansverige AB Jobbnummer
10010153