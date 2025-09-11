Duktig säljare sökes

Zolar Energy Nordic AB / Säljarjobb / Sollentuna
2025-09-11


Vi söker nya stjärnor till vårt callcenter i Solna, var med och gör världen grönare!

Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Vi expanderar och söker nu engagerade personer till vårt callcenter i Solna.
Vi arbetar med förnybar energi och hjälper privatpersoner och företag att välja hållbara lösningar. Hos oss blir du en viktig del av resan mot en grönare framtid!
Vi söker dig som:
Är student, yrkesverksam eller pensionär, vi välkomnar alla åldrar och bakgrunder

Är social, utåtriktad och gillar att prata med människor

Vill bidra till ett viktigt ändamål och samtidigt tjäna pengar

Vi erbjuder:
Korta och flexibla arbetspass om 4 timmar , perfekt att kombinera med studier eller annat arbete

Attraktiv provision som ger dig möjlighet att påverka din egen inkomst

Ett trevligt och lättillgängligt kontor i Solna, nära kommunikationer

En arbetsplats med god sammanhållning, energi och gemenskap

Vill du vara med på vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag!
Tillsammans gör vi världen grönare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: henri@nordeway.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zolar Energy Nordic AB (org.nr 559034-4122)

Arbetsplats
Nordeway Energy

Jobbnummer
9505078

