Duktig säljare sökes
Zolar Energy Nordic AB / Säljarjobb / Sollentuna Visa alla säljarjobb i Sollentuna
2025-09-11
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zolar Energy Nordic AB i Sollentuna
Vi söker nya stjärnor till vårt callcenter i Solna, var med och gör världen grönare!
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Vi expanderar och söker nu engagerade personer till vårt callcenter i Solna.
Vi arbetar med förnybar energi och hjälper privatpersoner och företag att välja hållbara lösningar. Hos oss blir du en viktig del av resan mot en grönare framtid!
Vi söker dig som:
Är student, yrkesverksam eller pensionär, vi välkomnar alla åldrar och bakgrunder
Är social, utåtriktad och gillar att prata med människor
Vill bidra till ett viktigt ändamål och samtidigt tjäna pengar
Vi erbjuder:
Korta och flexibla arbetspass om 4 timmar , perfekt att kombinera med studier eller annat arbete
Attraktiv provision som ger dig möjlighet att påverka din egen inkomst
Ett trevligt och lättillgängligt kontor i Solna, nära kommunikationer
En arbetsplats med god sammanhållning, energi och gemenskap
Vill du vara med på vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag!
Tillsammans gör vi världen grönare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: henri@nordeway.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zolar Energy Nordic AB
(org.nr 559034-4122) Arbetsplats
Nordeway Energy Jobbnummer
9505078