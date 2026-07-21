Duktig på att svetsa ? Se hit!
Nr.1 Personalpartner AB / Svetsarjobb / Skövde Visa alla svetsarjobb i Skövde
2026-07-21
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Om kundföretagetPubliceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som har erfarenhet av manuellsvetsning!
När du arbetar som svetsare kommer du få möjlighet till ett varierande jobb. Metoderna är framförallt TIG och materialet är i tunplåt. Man tillverkar många olika produkter i relativt små serier vilket kräver att du obehindrat kan läsa och förstå en ritning.
Utöver svetsningen kommer det också att ingå efterkontroller samt övriga verkstadsuppgifter. Arbetstiden är förlagd till två skift.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker tjänsten bör du vara en duktig svetsare som har några års erfarenhet av manuellsvetsning. Vi tror att du har ett gediget tekniskt intresse med en bakgrund inom industrin, antingen via erfarenhet och/eller relevant utbildning. Du har även goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som i skrift. Truckkort är en merit, men inget krav.
Du är en kvalitetsmedveten person som vill få chansen att utvecklas i växande företag. Du är noggrann i ditt arbete, tycker om att hitta lösningar på problem och tänker alltid på att lämna ifrån dig ett bra resultat. Du tycker om att arbeta självständigt, men finns gärna där för dina kollegor om de ber dig om hjälp.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta oss via mail, Lisa@firstpersonal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
10007937