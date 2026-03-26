Duktig orderplockare till Norrköping!
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Pokayoke söker nu duktiga orderplockare med bra erfarenhet av plocktruck till vår kund i Norrköping. Tjänsten kan innebära arbete både dag- och kvällstid. Vi ser gärna att du kan arbeta mycket i sommar och börja per omgående.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen truckkörning, orderplock, utleverans, sortering och övrigt förekommande lageruppgifter.
Vad vi söker
Vi söker dig som är noggran och initativtagande och vill ha ett fartfyllt arbete. Som person ser vi att du är driven, effektiv och besitter en stark vilja att leverera ett bra jobb. Du kommer arbeta med ett härligt gäng där vi tror att du är en peppande kollega som är hjälpsam och ställer upp för andra i arbetet. Kvalifikationer
• Truckkort A1-A4
• Körkort och tillgång till bil
• Kunna arbeta dag och kvällstid
• Tidigare lagererfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet av skjutstativtruck
Låter detta som något för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Det är inställningen som är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se Jobbnummer
9821847