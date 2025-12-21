Ductus i Luleå söker kompetenta Java- och .NET-utvecklare
OnePartnerGroup Norr AB / Datajobb / Luleå
2025-12-21
Är du redo att bli en viktig del av ett härligt lag och använda din kompetens i spännande projekt hos några av Sveriges mest kända företag och myndigheter? Ductus söker dig som vill vara med och skapa framtidens IT-lösningar för människor och organisationer.
Ductus brinner för utveckling - inte bara av system och teknik, utan även utveckling av medarbetare och kunder. För Ductus är en hälsosam arbetsmiljö, ett aktivt kunskapsutbyte och trevlig samvaro en självklarhet och verksamheten präglas av enkelhet, medmänsklighet och nyfikenhet för ny teknik. Sök redan idag och bli en del av Ductus!
Om rollen
Som erfaren Java- och .NET-utvecklare kommer du få möjlighet att arbeta hos någon av Ductus kunder i en utvecklande miljö med hög kompetensnivå. Tack vare att du kommer använda dina förmågor hos olika kunder, i olika projekt och med varierande tekniker ges du goda möjligheter att både bredda och spetsa till din redan gedigna kompetens. Tjänsten är på heltid och tillträde sker efter överenskommelse. Du arbetar på plats i Luleå minst tre dagar i veckan och har därutöver möjlighet att arbeta på distans.
Om dig
Ductus söker dig som har:
Mer än 3 års erfarenhet av Java- och .NET-utveckling.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet av API-utveckling, middleware (t.ex. köer och relationsdatabaser), kodhantering (t.ex. GIT) och kontainerhantering (t.ex. Docker).
Eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller liknande.
Som person är du en nyfiken, ansvarstagande lagspelare som gillar att både lära av andra och dela med dig av dina kunskaper. Det bör komma naturligt för dig att bemöta både kunder och medarbetare på ett vänligt och professionellt sätt.
Vad erbjuder Ductus?
Ductus vill att du ska trivas och erbjuder en arbetsplats där du får utrymme att växa genom löpande kompetensutveckling som du själv är med och påverkar. Din närmaste chef kommer att stötta dig genom frekventa 1:1-samtal där ni stämmer av läget och följer upp utvecklingsplanen. För den som vill finns också regelbundna tillfällen att träffas och diskutera allt från teknik och arkitektur till utvecklingsfrågor inom systemutveckling - ett utmärkt sätt att inspireras och dela kunskap med kollegor.Ductus ser gemenskap och sammanhållning som en viktig del i en välmående arbetsplats och förutom att Ductus har väldigt roligt tillsammans på jobbet så arrangeras också sociala aktiviteter utanför arbetstid, för de som kan och vill.Trevlig arbetsmiljö, balans i livet och god hälsa är nycklar till att må bra och nå sin fulla potential och Ductus är ett företag som vill skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Därför erbjuds bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och gemensamma träningspass.Publiceringsdatum2025-12-21Så ansöker du
I denna tjänst samarbetar Ductus med OnePartnerGroup. Vi tillämpar löpande intag då behovet är stort varför det är att föredra att skicka in din ansökan till OnePartnerGroup så snart som möjligt.För frågor om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Peter Nilsson Sandlund, 070-549 94 82 - peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
eller Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se
Bli en del av Ductus team och var med och skapa framtidens IT-lösningar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
