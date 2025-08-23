Dubbel Dubbel i Malmö söker en servitör/servitris/köksbiträde
Dubbel Dubbel AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2025-08-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dubbel Dubbel AB i Malmö
, Lund
, Göteborg
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Sveriges bästa och mesta genuina dim-sum och dumplingsrestauranger. Vi serverar kinesiska smårätter som ofta öppnar för nya smakupplevelser hos gästen.
Vi har fått fina betyg i press och av gäster som gör det roligt att arbeta hos oss.
Välkommen med din ansökan i form av cv. Skriv gärna med en eller flera referenser. Har du inget färdigt CV så skriv gärna ett kortare brev där det står vart du jobbat.
• Vi ser helst att du har minst 1 års erfarenhet från att servera vid bord.. Det är bra om du är en glad, stresstålig och socialt begåvad person som har lätt för att prata inför grupp och ta alla sorters människor på ett bra sätt. Vi praktiserar bordsservering på ett otvunget och personligt sätt.
Vi är ett proffsigt gäng som jobbar i ett högt tempo. Bra villkor och trevlig arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan i form av CV. Skriv gärna med en eller flera referenser. Har du inget färdigt CV så skriv gärna ett kortare brev där det står vart du jobbat.
Vad är Dubbel Dubbel?
Sveriges bästa och mesta genuina dim-sum och dumplingsrestauranger. Vi serverar kinesiska smårätter som ofta öppnar för nya smakupplevelser hos gästen. I dag finns det två Dubbel Dubbel-restauranger, en i Göteborg och en i Malmö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: weronika@dubbeldubbel.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dubbel Dubbel AB
(org.nr 556852-2063), http://www.dubbeldubbel.se
Simrishamnsgatan 14 (visa karta
)
214 23 MALMÖ Arbetsplats
Dubbel Dubbel Kontakt
Restaurangchef
Weronika Bergkvist weronika@dubbeldubbel.se 0730327004 Jobbnummer
9472672