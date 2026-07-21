DSV Söker en Administrative Specialist till Jönköping!
DSV Road AB, Jönköping / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-07-21
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DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.
Vill du bidra till vår framtid och fortsatta tillväxt så vill vi gärna investera i din utveckling!
Vad ska du göra?
Fakturering mot kund
Fakturering internt
Avräkning mot åkare
Kostnadskontroll
Kontering av fakturor
Vad har du med dig för egenskaper?
Detaljorienterad
Lugn & trygg
Stresstålig
Snabblärd & Effektiv
Datavana & Microsoft paketet
Vad erbjuder vi på DSV?
• En dynamisk och resultatdriven arbetsplats med trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö
• Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka avdelningens utveckling och framgång
• Du blir en del av en mycket engagerad och kompetent division där drivkraften är lusten att göra bra resultat
• Placering av tjänsten är på vårt nybyggda kontor på Stigamo
På DSV tror vi att olika erfarenheter och mångfald bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
Detta är en prov/tillsvidareanställning på heltid med placering i Jönköping.
Vi behandlar ansökningarna fortlöpande så skicka din ansökan i form av personligt brev och CV så snart som möjligt. För mer information om tjänsten, kontakta rekryterande chef Kristina Hallsten, på Kristina.Hallsten@se.dsv.com
På DSV använder vi oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med DSV:s värdegrund. Alkohol och drogtest genomförs före anställning.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Road AB
(org.nr 556250-3630), https://www.dsv.com/sv-se
Norra Stigamovägen 12 (visa karta
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556 50 JÖNKÖPING Arbetsplats
DSV Road AB, Jönköping Jobbnummer
10008537