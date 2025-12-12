Drottning Blanka -Trollhättan söker Stylistlärare
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Trollhättan Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Trollhättan
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Stylistlärare till Drottning Blankas Gymnasieskola i Trollhättan
Drottning Blankas gymnasieskola i Trollhättan söker engagerad och inspirerande Stylistlärare!
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en 70% tjänst för undervisning inom Stylist. Vi söker dig som är utbildad lärare och är behörig att undervisa i detta ämne och gärna ett till ämne.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom stylist. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du har också en pedagogisk skicklighet som bygger på en god kommunikation med eleverna. Vi ser även att du är väl förtrogen med skolans regelverk.
Du har en stor förståelse för ungdomars individuella förutsättningar och behov. Du har erfarenhet eller förmåga av att skapa tydlig struktur för de elever du arbetar med och du har lätt för att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Du är en skicklig kommunikatör och du har ett tydligt elevfokus och drivs av att se ungdomar utvecklas. Du är engagerad, flexibel och har ett modernt tänk kring undervisning. Som kollega är du prestigelös, inspirerande och har lätt för att ta egna initiativ. Du ser möjligheter istället för hinder.
Det är meriterande om man har utbildning och rätt att utbilda inom lashlift, browlift och naglar
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola i Trollhättan erbjuder vi en hållbar arbetsmiljö, en fin gemenskap och en starkt tilltro till det relationella.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70 %, med eventuell möjlighet till utökning till heltid. Inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde 7 januari eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Johan Axelsson på 076-102 18 37 eller mailadress Johan.axelsson@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
