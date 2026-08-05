Drivna studenter sökes till välkänt lager i Viared!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-08-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du jobba extra inom lager? Har du möjlighet att jobba 2-3 gånger i veckan under terminerna? Har du hög arbetsmoral och tycker om att arbeta i team? Då kan du vara den vi söker!
Uppdraget innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som ambulerande konsult. För att trivas i rollen som konsult hos oss behöver du vara beredd på att kunna vara flexibel med arbetstider och med enkelhet anpassa dig till olika arbetsuppgifter, då behovet kan variera. Vi kommer att presentera kandidater löpande och planerad start för upplärning är under vecka 34.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är student på minst halvfart i minst 1 år framåt eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
• Har möjlighet att arbeta 2-3 vardagar i veckan.
• Har erfarenhet av aktivt lagerarbete.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och trivas med att jobba i såväl stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, du bör därför ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress.
Du är en teamplayer och vill sätta upp egna mål för varje arbetsdag. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetsuppgifterna och har förståelse för att din insats är en viktig del i kundens verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Prognosgatan 22 (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tilda Skoglund tilda.skoglund@studentconsulting.com Jobbnummer
10023662