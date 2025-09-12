Drivna säljare sökes- Fokus på nya kunder!
2025-09-12
Är du i början av din säljkarriär och redo att ta nästa steg?
Vi söker en driven person som vill jobba med nykundsbearbetning och bygga affärer från grunden.
Hos oss får du:
• Prospektera och boka möten
• Skriva avtal och driva affären i mål
• Utvecklas i en tydlig karriärstege
• Kombinera digitala och fysiska kundmöten
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning (t.ex. via telefon eller prospektering), ett starkt driv och viljan att utvecklas.
Vill du växa som säljare och skapa din egen framgång? Sök redan idag - urval sker löpande!
