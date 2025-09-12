Drivna säljare sökes- Fokus på nya kunder!

Gigstep AB / Säljarjobb / Lund
2025-09-12


Är du i början av din säljkarriär och redo att ta nästa steg?
Vi söker en driven person som vill jobba med nykundsbearbetning och bygga affärer från grunden.
Hos oss får du:

• Prospektera och boka möten

• Skriva avtal och driva affären i mål

• Utvecklas i en tydlig karriärstege

• Kombinera digitala och fysiska kundmöten


Vi tror att du har erfarenhet av försäljning (t.ex. via telefon eller prospektering), ett starkt driv och viljan att utvecklas.
Vill du växa som säljare och skapa din egen framgång? Sök redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9506547

