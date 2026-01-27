Drivna processoperatörer för kommande uppdrag - se hit!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Processoperatörsjobb / Fagersta Visa alla processoperatörsjobb i Fagersta
2026-01-27
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Fagersta
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.Arbetsuppgifter
Är du nyfiken, hungrig på att utvecklas och gillar att jobba i en miljö där teknik, tempo och teamwork möts? Vi letar efter processoperatörer som vill vara en del av framtida uppdrag hos våra kunder - uppdrag där du får chansen att växa, lära dig nya arbetsmoment och bidra i hela produktionskedjan. Här jobbar du i moderna anläggningar där material förädlas med hög precision, och där du som operatör blir en viktig del av att få flödet att flyta smart och säkert. Många av uppdragen innebär varierande arbetsuppgifter, allt från materialhantering till kvalitetskontroller och förbättringsarbete, och i flera fall skiftarbete tillsammans med härliga team.Profil
Vi söker dig som trivs i ett praktiskt och tekniskt arbete, och som vill utvecklas över tid. Du behöver inte ha lång erfarenhet, men du ska ha ett driv framåt och en vilja att lära dig nya moment.
Vi tror att du:
Är noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att göra saker ordentligt.
Har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Är nyfiken och intresserad av att lära dig nya processer och maskiner.
Har grundläggande datorvana.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande, men inte ett krav, är erfarenhet från industriarbete samt truck- eller traverskort. Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att söka!
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte via mejl: isabelle.hjalte@clwork.se
eller slå en pling till Isabelle på 070-821 53 52.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabelle Hjälte isabelle.hjalte@clwork.se Jobbnummer
9707535