Drivna och engagerade personliga assistenter till ungdom i Kisa! - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kinda

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kinda2021-07-07Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana.Vi söker just nu två tjänster. Den ena tjänsten är ett vikariat på 75% i ca 1 års tid. Den andra tjänsten är ett timvikariat vid behov. Vår kund har ett större omvårdnadsbehov med flerfunktionsnedsättning som innebär att du som personlig assistent är en hjälpande hand i dagens alla moment.Kunden bor med sin familj i Kisa tillsammans med deras hund. Du behöver därför tåla pälsdjur såpass att det inte påverkar ditt dagliga arbete. Vår kund är en glad kille som älskar musik och att bada i familjens pool! Han tycker även mycket om att vara ute på dagliga promenader.För att passa in i kundens vardag är det viktigt att du är initiativtagande och självständig samt lyhörd för att kunna se till kundens alla behov. Vi ser även att du är flexibel för att kunna ställa upp och arbeta vid exempelvis sjukdom.Vi ser det som meriterande om du:Har erfarenhet från vård- och omsorgsbranschen eller motsvarande utbildningTidigare arbetat med unga vuxna/barnÄr flexibel, lyhörd och självständigKänner du igen dig i beskrivningen och tror att du är rätt person för tjänsten är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!Vi erbjuder:Ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Varje framgång för våra kunder är en framgång för oss. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre.2021-07-07: En tjänst är ett schemalagt vikariat på 75% i ca 1 år. Den andra tjänsten är ett timvikariat vid behov. Arbetspassen kan vara förlagda dag, kväll, natt och helg.Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Tillträde: Omgående. Urval sker löpande.Ansökan: På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Det är även viktigt att du tror på vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Våra värdegrundsord - Engagemang, glädje och ansvar är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.RegisterutdragEnligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/ Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)Vad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.Varaktighet, arbetstidDeltid 60%-80% SommarjobbTimlönSista dag att ansöka är 2021-07-23Humana AB5850736