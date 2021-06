Drivna och engagerade Montörer sökes. - HydraSpecma AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Göteborg

HydraSpecma AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Göteborg2021-06-30MontörI rollen som montör kommer du att vara en av våra nya medarbetare i HydraSpecmas produktion i Göteborg. Du kommer att arbeta inom vår slangtillverkning som till stora delar sker i högteknologisk utrustning. Där kommer du att delta i rotationen mellan olika arbetsstationer, maskiner och uppgifter.Vi har flyttat till en helt nybyggd fabrik i Bårhult, Härryda under maj - juni med fantastiska förutsättningar.Vi söker dig med erfarenhet av exempelvis produktionsarbete, montörsarbete, verkstadsarbete eller liknande. Som person har du en god närvaro med en mycket god förmåga att kommunicera med andra medarbetare och ett professionellt uppförande där du respekterar arbetsgivare och medarbetare i företaget. Du kan arbeta i team och är en lagspelare med vana vid fysisk ansträngning med repetitivt arbete i ett högt tempo där kvaliteten på arbetet är i focus för att leverera felfria produkter. När situationen kräver det är du initiativrik med målsättning att nå en lösning tillsammans med dina medarbetare. Truckkort är meriterande.Prioriterade egenskaper;Hög arbetsmoralUtveckling- och förändringsbenägen.Kommunikativ i tal och skrift.Flexibel i mellan olika arbetsuppgifter och är uppgiftsorienterad.Är i din person ansvarstagande, positiv, jordnära och tryggGoda kunskaper i webbaserade program, affärssystem och datavana.Truckkort är meriterande.HydraSpecma är branschledande inom applikationsanpassade system och tillhandahåller ett heltäckande produktsortiment för hydraulik och centralsmörjning. Mer information om HydraSpecma finns att läsa på www.hydraspecma.com Vi erbjuder dig ett arbete med goda möjligheter till tillsvidare anställning i ett företaget med ljusa framtidsutsikter. Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV till: career.gbg@hydraspecma.com Ansökan märks «Montör». Urval kommer att ske löpandeKontakt IF Metall, ifmetall.gbg@hydraspecma.com , OBS! ansökan skall inte skickas till IF Metall2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-07HydraSpecma ABJ A Wettergrens Gata 742130 Västra Frölunda5837636