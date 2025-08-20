Drivna montörer sökes för omgående behov!
Vill jobba med produktion? Vi söker montörer för långsiktiga uppdrag hos oss vår kund i centrala Borås!Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Som montör jobbar du med produktionsnära uppgifter.
Arbetsuppgifter, ex:
• Montering av ventliation.
• Ritningsläsning
• Plock och pack
Arbetstiderna är förlagda dagtid 7-16.00 , kvällsskift kan förekomma!Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!
Om dig
Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten!
Krav:
• Körkort och tillgång till bil
• God kunskap i svenska
Meriterande
• Vana av montering eller teknisk gymnasieutbildning
• Datorvana
• Ritningsläsning
För att trivas i vår verksamhet är det viktigt att du är flexibel, kvalitetsmedveten och serviceminded. Du känner dig trygg med att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner och har en hög arbetsmoral. God kommunikation, noggrannhet och ordning och reda är något du högt värdesätter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi ser fram emot din ansökan!Så ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna.
Urval sker löpande och platserna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag, så missa inte chansen att bli en del av vårt team på Speed - ansök redan idag!
När du ansökt får du ett bekräftelsemail på att vi har mottagit din ansökan. Om du är aktuell för tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20 minuter. Du behöver svara på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
