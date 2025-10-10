Drivna heltidsmedarbetare sökes till Kid/Hemtex
2025-10-10
Är du ute efter nya utmaningar och vill jobba på heltid? Drivs du av bra teamwork och en god arbetsmiljö? Just nu söker vi åt kunds räkning drivna och engagerade konsulter på heltid som trivs med att jobba på lager.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
• Plocka och packa varor
• Hantera lagerutrustning och arbeta med autostore
• Ta emot inkommande leveranser
• Truckkörning
Arbetet är varierande och stundtals fysiskt krävande, därför är det viktigt att du har god fysik och trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du behöver kunna hålla ett bra tempo och samtidigt vara noggrann och fokuserad. Vi söker dig som är en lagspelare, men som även kan ta egna initiativ och sätta upp mål för att driva ditt arbete framåt.
Din flexibilitet, positiva inställning och lösningsorienterade sätt är egenskaper vi värderar högt. Du förstår att din insats är viktig för helheten och du möter utmaningar med engagemang och stresstålighet.
Det finns möjlighet att arbeta både kvällstid och dagtid.
Dagtid: 06:30-15:15 måndagar-fredagar.
Kvällstid: 15:15-23:45 måndagar till torsdagar + söndagar 17:00-23:30.
Du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som ambulerande konsult.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är en lagspelare och gillar att arbeta tillsammans med andra
• Har en positiv attityd och inte är rädd för att ta i när det behövs
• Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
• Vill och kan arbeta heltid med omgående start
• Har viljan att lära dig - erfarenhet är ett plus men inte ett kravKvalifikationer
• Du ska ha fyllt 18 år
• Truckkort A1-4 och B1-4
Meriterande:
• Tidigare arbete inom detaljhandel
• Serviceinriktad inställning
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
