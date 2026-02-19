Drivna grovarbetare för omgående anställning
GV Stars Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Eksjö Visa alla processoperatörsjobb i Eksjö
2026-02-19
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Är du en person som inte tvekar att ta i och som trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete?
Vi söker dig - oavsett kön - som är händig, praktiskt lagd och inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Du kommer att arbeta i en tung industriell miljö, vilket innebär att arbetet kan vara både fysiskt krävande och stundtals utmanande. Därför söker vi personer som är robusta, har god fysik och uppskattar att använda kroppen som sitt främsta arbetsredskap.
Det viktigaste för oss är din inställning - viljan att göra ett bra jobb, lära dig nya saker och bidra till en trygg och positiv arbetsmiljö. Har du erfarenhet från industri, bygg, verkstad eller liknande är det meriterande, men inget krav.Dina arbetsuppgifter
Fysiskt och praktiskt arbete i tung industri
Hantering och drift av tung industriutrustning
Slipning
Dagtid inledningsvis, med övergång till 2-skift på sikt
Meriterande erfarenheter:
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av gjuteri
Erfarenhet av slipningProfil
Som person är du självgående och ska kunna ta egna beslut. Du är en problemlösare och är duktig på att se helheten. Du är flexibel och ska kunna arbeta fysiskt i en lite tuffare arbetsmiljö. Du har en maskinförståelse, ett tekniskt intresse och är noggrann.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som grovarbetare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GV Stars Bemanning Småland AB Jobbnummer
9751292