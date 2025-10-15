Drivna grovarbetare för omgående anställning
2025-10-15
Arbetsuppgifter
Är du en person som inte backar för att ta i och som trivs med att använda kroppen i arbetet?
Vi söker dig - kvinna som man - som är händig, praktiskt lagd och som inte är rädd för att kavla upp ärmarna.
Arbetsmiljön är inom tung industri, vilket innebär att jobbet kan vara både fysiskt krävande och stundtals tufft. Därför söker vi personer som är härdade, har god fysik och uppskattar att arbeta med kroppen som främsta verktyg.
Det viktigaste för oss är din inställning - viljan att göra ett bra jobb, lära nytt och bidra till ett bra arbetsklimat. Har du dessutom erfarenhet från industri, bygg, verkstad eller liknande är det ett plus, men det är inget krav.Dina arbetsuppgifter
Fysiskt och praktiskt arbete i en tung industriell miljö
Hantering och drift av maskiner
Rullande 2-skift (förmiddag och eftermiddag)
Datorvana
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av smältning/ugnsarbete är meriterande
Truckkort är meriterande
Traverskort är meriterande
Erfarenhet av gjuteriarbete är meriterandeProfil
Som person är du självgående och ska kunna ta egna beslut. Du är en problemlösare och är duktig på att se helheten. Du är tekniskt intresserad och har god datorvana. Du är flexibel och ska kunna arbeta fysiskt i en lite tuffare arbetsmiljö. Du har en maskinförståelse, ett tekniskt intresse och är noggrann.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som grovarbetare är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
