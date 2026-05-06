Drivmedelsmekaniker till Markverkstaden Ronneby
2026-05-06
Har du några års erfarenhet som mekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den mekaniker vi söker till Markverkstad Ronneby.
AST Markverkstaden
Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring för att bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Markverkstad Syd är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) och tillhör Arméstaben som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
MvE Syd är cirka 190 medarbetare, som bedriver verksamhet i Tofta, Ronneby, Karlskrona och Revingehed. Denna tjänst är placerad i Ronneby.
Arbetsuppgifter
Som drivmedelsmekaniker arbetar du huvudsakligen med felsökning, reparation och underhåll av olika typer av drivmedels materiel såsom aggregat, fordon och fasta anläggningar som används inom Försvarsmakten, Arbetet innebär både förebyggande, avhjälpande underhåll, reparationer, modifiering utifrån fastställda underlag. Du kommer också att behöva stötta på de andra täterna som jobbar med hjulfordon och övrig flygbasmateriel
• Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller verkstadsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet från verkstadsrelaterat arbete, gärna som mekaniker, alternativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Datorvana, vi arbetar med digitala plattformar för felsökning, dokumentation, tidsuppföljning och verkstadsproduktion.
• Körkort lägst klass B, gärna högre behörighet
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något materielsystem alternativt systemteknikerutbildning
• Truck/hjullastarutbildning
• Körkort klass CDina personliga egenskaper
Du är kvalitetsmedveten, arbetar bra självständigt, likväl som i grupp.Som drivmedelsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt förstår vikten av att kvalitet går före kvantitet. Du vill ha rent och ordning runt din arbetsplats. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrig
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - skiftarbete kan komma att tillämpas
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Ronneby
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Magnus Martinsson 070-235 45 13
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
