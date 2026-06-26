Driver
Afzaal, Muhammad / Fordonsförarjobb / Solna Visa alla fordonsförarjobb i Solna
2026-06-26
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, Stockholm
eller i hela Sverige
Part-time Driver based in Stockholm city. Requires Class B driving license and minimum 3 years' driving experience. Responsible for safe transport of passengers and/or goods, vehicle inspection and basic maintenance, route planning and punctual, compliant driving. Monthly salary: 30,000 SEK. Regular employment with immediate availability.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: muhammad@onebolt.ai Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Afzaal, Muhammad
Main St 1 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Office Kontakt
Muhammad Afzaal muhammad@onebolt.ai Jobbnummer
9979967