Driver

Afzaal, Muhammad / Fordonsförarjobb / Solna
2026-06-26


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Visa alla jobb hos Afzaal, Muhammad i Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Part-time Driver based in Stockholm city. Requires Class B driving license and minimum 3 years' driving experience. Responsible for safe transport of passengers and/or goods, vehicle inspection and basic maintenance, route planning and punctual, compliant driving. Monthly salary: 30,000 SEK. Regular employment with immediate availability.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: muhammad@onebolt.ai

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Afzaal, Muhammad
Main St 1 (visa karta)
111 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Office

Kontakt
Muhammad Afzaal
muhammad@onebolt.ai

Jobbnummer
9979967

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