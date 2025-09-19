Driven vikarie i Trä- och metallslöjd till Västertorpsskolan
Arbetsplatsbeskrivning
Västertorpsskolan är en F-6 skola med ca 420 elever.
Skolan ligger längs röda linjen mot Fruängen och nära kommunikationer och alla de fördelar som det medför för utflykter och kulturaktiviteter, men har också nära till natur och utemiljöer som skog och park. Vi lägger vårt skolfokus kring HEARTS som genomsyrar vårt förhållningssätt i undervisning och bemötande. HEARTS står för Hälsa, Empati, Arbetsro, Respektfull, Trygghet och Samarbete. Vår multikulturella sammansättning, med över 30 språk och nationaliteter, genomsyrar vårt vardagliga arbete att främja inlärning, inkludering och social trygghet för alla våra barn.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en behörig vikarie i trä- och metallslöjd för undervisning i åk 3-6 och arbete i team/arbetslag 4-6. Tjänsten är en heltidstjänst med ev delat mentorskap i åk 4. Pågår från snarast fram till jul, med eventuell möjlig förlängning
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du behöver vara driven, initiativtagande och modig i ditt ledarskap och våga leda klassen med tydliga ramar. Vi ser gärna att social tillgänglighet kompletterar ett professionellt kunnande för att maximera elevernas trygghet och lärande. Tjänsten medför sedvanliga uppgifter som lärare så som bland annat planering, undervisning, uppföljning, rättning och analys av det dagliga arbetet, samt kontakt med hem och elever kring både lärande och social miljö. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Du är lösningsfokuserad och bidrar med konstruktiv feedback till kollegor och ledning och hittar lösningar som ger möjlighet till en fungerade vardag för både elev och verksamhet. Din fingertoppskänsla gällande anpassningar i klassrummet och inkluderande undervisning i största möjligaste mån är viktiga för en god elevutvecklande approach. Du har god samarbetsförmåga med kollegor och bidrar till arbetet med infallsvinklar, hjälp och stöd och bidrar till det kollegiala lärandet. Du är trygg, stabil och har självinsikt och du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anna Tronelius 0761245771 Jobbnummer
