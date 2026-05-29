Driven utbildningsledare till Yrkeshögskola i Göteborg
Arbetsplatsbeskrivning
NBI/Handelsakademin är en etablerad Yrkeshögskola med verksamhet i Malmö, Göteborg, Halmstad, Växjö, Luleå, Umeå och Skövde samt med utbildningar på distans för yrkesverksamma. I 30 år har vi bedrivit yrkesutbildningar och utbildat flera tusen personer inom Inköp, Logistik, IT/Tech, Ekonomi, Försäljning, Bygg- och Anläggning samt Handel mm.
Vår drivkraft är att göra skillnad! Vi ger människor möjligheten att forma sin framtid och företag möjlighet att växa genom rätt kompetens. Våra utbildare är handplockade från arbetslivet för att kunna ge verklighetsförankrade utbildningar med tillämpbar kunskap av hög kvalitet. Lång erfarenhet har också gett oss ett starkt nätverk och samarbete med arbetslivet runt om i Sverige.
Vi söker nu en driven utbildningsledare med passion för kompetensutveckling till vår verksamhet i Göteborg. Våra utbildningsledare har en nyckelroll i verksamheten med ansvar för att driva, koordinera och kvalitetssäkra våra utbildningar samt att bygga nätverk och långsiktiga relationer med arbetslivet.
Som utbildningsledare ansvarar du för en eller flera utbildningar/klasser. Du är de studerandes kontaktperson, utbildarnas uppdragsgivare och verkställare i utbildningens ledningsgrupp. I ditt uppdrag kommer du framför allt att arbeta med följande:
Planering och administration av utbildning.
Rekrytering av och samarbete med utbildare
Rådgivning och antagning av studerande
Studiestöd till studerande
Samarbete med företag för LIA, ledningsgrupp och avsiktsförklaringar
Vidareutveckling av kursplaner tillsammans med ledningsgrupp
Systematiskt kvalitetsarbetet tillsammans med övriga utbildningsledare
Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av och som trivs i rollen som projektledare. Vi ser det som mycket meriterande om du tidigare har arbetat som utbildningsledare med erfarenhet av YH-utbildningar eller annan form av kompetensutveckling.
Det är ett stort plus om du har ett regionalt nätverk inom arbetslivet. Vi ser gärna att du trivs med att skapa kontakter och känner dig bekväm i kontakt med arbetslivets företrädare och kan samverka med myndigheter. Du är intresserad av vad som händer inom arbetslivet och utbildningsbranschen.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, engelska och Excel samt vara en god administratör. Du är ansvarsfull och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt så att du håller tidsramar, fokuserar på resultat och är mån om att leva upp till satta kvalitetsmål.
Som person är du utåtriktad, flexibel och stabil, du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och fokuserar på rätt saker. För att trivas i rollen är det viktigt att kunna samarbeta i team, att tycka om att underhålla och skapa nya kontakter samt vara intresserad av att stödja våra studerande. Du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Vi erbjuder dig en verksamhet under tillväxt och en miljö med ambitiösa och engagerade kollegor som alla bidrar till ett gott arbetsklimat och med en strävan att göra skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jorgen.bergstrom@nbi-handelsakademin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildningsledare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Handelsakademin i Göteborg AB
(org.nr 556509-4405)
Redegatan 1H (visa karta
)
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NBI/Handelsakademin i Göteborg Kontakt
VVD
Jörgen Bergström jorgen.bergstrom@nbi-handelsakademin.se Jobbnummer
9937718