Driven truckförare till postterminal i Eskilstuna!
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-06-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu drivna och erfarna truckförare för uppdrag hos en välkänd postterminal i Eskilstuna. Du blir anställd som konsult och arbetar ute hos kund i en fartfylld terminalmiljö. Uppdraget är på heltid eller deltid med tidiga morgonpass och möjlighet till omgående start.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som truckförare på terminalen arbetar du med lastning, lossning och hantering av paket och gods. Arbetet sker i högt tempo där säkerhet, effektivitet och noggrannhet är viktiga delar av vardagen.
Du kommer främst att arbeta med truckkörning, sortering och hantering av inkommande och utgående leveranser. Rollen passar dig som är morgonpigg, ansvarstagande och trivs i en aktiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har truckkort A-B
Har erfarenhet av truckkörning
Är morgonpigg och flexibel med arbetstider
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av terminal- eller lagerarbete
Erfarenhet av lossning och lastning
Körkort och tillgång till bil
Som person är du:
Punktlig och pålitlig
Effektiv och stresstålig
Självständig men samtidigt en lagspelare
Positiv och lösningsorienterad
Vi erbjuder
Arbete hos en etablerad aktör inom logistik och posthantering
Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Personlig kontakt och stöd från konsultchef
Möjlighet till långsiktigt arbeteÖvrig information
Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7784424-2063228". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9971924