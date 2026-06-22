Driven truckförare till postterminal i Eskilstuna!

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-06-22


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Vi söker nu drivna och erfarna truckförare för uppdrag hos en välkänd postterminal i Eskilstuna. Du blir anställd som konsult och arbetar ute hos kund i en fartfylld terminalmiljö. Uppdraget är på heltid eller deltid med tidiga morgonpass och möjlighet till omgående start.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om tjänsten
Som truckförare på terminalen arbetar du med lastning, lossning och hantering av paket och gods. Arbetet sker i högt tempo där säkerhet, effektivitet och noggrannhet är viktiga delar av vardagen.
Du kommer främst att arbeta med truckkörning, sortering och hantering av inkommande och utgående leveranser. Rollen passar dig som är morgonpigg, ansvarstagande och trivs i en aktiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har truckkort A-B

Har erfarenhet av truckkörning

Är morgonpigg och flexibel med arbetstider

Är noggrann och ansvarstagande

Trivs med fysiskt arbete i högt tempo

Har god samarbetsförmåga

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av terminal- eller lagerarbete

Erfarenhet av lossning och lastning

Körkort och tillgång till bil

Som person är du:
Punktlig och pålitlig

Effektiv och stresstålig

Självständig men samtidigt en lagspelare

Positiv och lösningsorienterad

Vi erbjuder
Arbete hos en etablerad aktör inom logistik och posthantering

Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Personlig kontakt och stöd från konsultchef

Möjlighet till långsiktigt arbete

Övrig information
Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7784424-2063228".

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9971924

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