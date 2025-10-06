Driven tekniker sökes till uppdrag i Ljungby!
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ljungby
2025-10-06
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB i Ljungby
, Alvesta
, Värnamo
, Gislaved
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Tekniker sökes - Bli en nyckelspelare i vårt tekniska team!
Vi söker nu en tekniker som vill vara med och stärka vårt team. Som tekniker hos oss får du ett varierat arbete där du både arbetar med installation, felsökning och underhåll av våra produkter och system. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av maskiner/system
Felsökning och reparationer
Underhållsarbete
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Kunskaper inom underhållsarbete
God datorvana
Erfarenhet av liknande tjänst är meriterande, men inget krav. Rätt inställning, vilja att lära och ett professionellt bemötande är viktigast!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG! Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB Kontakt
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se Jobbnummer
9542956