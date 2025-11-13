Driven tandsköterska sökes till Tandvårdcentralen i Malmö
2025-11-13
Om Tandvårdcentralen:
Vi är en tandvårdskedja med en familjär anda som drivs av våra kärnvärden ansvar, kvalité och empati. Det är dessa kärnvärden som präglat företaget sedan vi slog upp portarna år 2006. Vår vision är att alla ska ha ett vackert leende oavsett bakgrund. I sommar öppnar vi vår tredje klinik i Landskrona! Därutöver har vi två moderna kliniker i Malmö på Bergsgatan 12 och Kronborgsvägen 2. Bli en del av vår resa du med.
Just nu söker vi ytterligare en tandsköterska till våra kliniker i MalmöPubliceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska .Om du är nyutexaminerad får du introduktion och en handledare med erfarenhet. Du som söker tjänsten bör vara positiv och flexibel. För oss är det viktigt att du bidrar med stort engagemang och har ett gott patientbemötande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är även av vikt att du känner igen dig i våra kärnvärden ansvar, kvalité och empati.
God datorvana och erfarenhet är en merit om du ska söka tjänsten. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som tandsköterska. Du kommer ha varierande uppgifter såsom assistans, sterilarbete och receptionsuppgifter.
Övrigt:
Start: enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidare med provanställning 6 månader.
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Malmö
Förmånspaket:Ersättning
Tjänstepension - 4,5% och diverse försäkringspaket- som är snarlikt regionalt kollektivavtal.
Friskvård - 4000kr årligen.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: tandvardcentralen@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB
(org.nr 556756-9024), http://www.tandvardcentralen.se
Bergsgatan 12 (visa karta
)
211 54 MALMÖ Arbetsplats
Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB Kontakt
Faraz Seyedi tandvardcentralen@telia.com 0704931433 Jobbnummer
9603027