Driven Success Manager sökes till växande digital marknadsföringsbyrå
Searchminds Group AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2025-12-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Searchminds Group AB i Kalmar
, Göteborg
eller i hela Sverige
Brinner du för digital marknadsföring, kundrelationer och att driva framgångsrika projekt? Har du en naturlig känsla för att se möjligheter och hjälpa företag att växa? Då kan rollen som Key Account Manager (Success) hos oss på Searchminds vara helt rätt för dig!
Om rollen
Som Key Account Manager hos oss blir du den viktiga länken mellan våra kunder och våra specialistteam inom SEO, Google Ads, sociala medier och webb. Du driver och projektleder marknadsföringsinsatser för befintliga kunder, bygger starka kundrelationer och ser till att vi levererar resultat i världsklass.
Ditt arbete handlar om att förstå kundens behov och affärsmål, utveckla strategier tillsammans med våra digitala experter och säkerställa att insatserna leder till tillväxt. Vi jobbar långsiktigt med våra kunder, och en del av din roll är att identifiera hur vi kan hjälpa dem ännu bättre genom att rekommendera relevanta tjänster och lösningar.
Här får du en dynamisk roll med mycket variation - ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta med en bred mix av kunder, från små egenföretagare till större bolag inom både produkt- och tjänstesektorn.
Primära arbetsuppgifter
Projektledning - Ansvara för och koordinera kundprojekt inom digital marknadsföring.
Affärsutveckling - Identifiera tillväxtmöjligheter för kunden och föreslå insatser som driver resultat.
Analys & rapportering - Följa upp data, analysera nyckeltal och säkerställa att våra strategier levererar.
Löpande kundkontakt - Genomföra digitala och fysiska möten för att hålla kunder uppdaterade och nöjda.
Samarbete med våra team - Jobba nära våra specialister inom SEO, Google Ads, sociala medier och webb för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i leveranserna.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är driven, social, positiv och modig. Du gillar att ha många bollar i luften, tar initiativ och trivs med att vara spindeln i nätet. För att lyckas i rollen behöver du ha en god förståelse för digital marknadsföring och ett affärsmässigt mindset. Du behöver vara trygg i sociala sammanhang och trivas med att ta en ledande roll - både i samtal med kunder och internt i teamet, där du driver projekt framåt och säkerställer att alla jobbar mot samma mål.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, digital marknadsföring eller liknande område.
Erfarenhet av digital marknadsföring, antingen operativt eller i en kundansvarig roll.
God analytisk förmåga och van att tolka data och nyckeltal.
Stark samarbetsförmåga, både med kollegor och kunder, för att driva projekt framåt och skapa de bästa resultaten.
Stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vana att arbeta strukturerat och hantera flera projekt samtidigt.
Erfarenhet av att arbeta med försäljning, mot affärsmål och identifiera kundbehov.
Meriterande:
Kunskap inom SEO, Google Ads, sociala medier eller webbutveckling.
Erfarenhet av att arbeta i en konsultativ roll med kundrelationer.
Erfarenhet av Canva och andra digitala verktyg för att skapa presentationsmaterial, marknadsföringsmaterial eller enklare grafiskt innehåll.
Varför Searchminds?
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i ett ambitiöst och hjälpsamt team där vi alla brinner för digital marknadsföring. Vi värdesätter kreativitet, driv, nytänkande och en positiv företagskultur där vi lär oss av varandra.
Vi erbjuder:
En rolig och stimulerande arbetsplats med högt i tak och mycket frihet.
Möjlighet att påverka och utvecklas inom digital marknadsföring.
Kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till de senaste verktygen och strategierna.
Ett starkt team där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.Om tjänsten
Ort: Kalmar
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning / tillsvidareanställning
Starttid: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan via vår hemsida eller maila CV och personligt brev till success@searchminds.se
.
Intervjuer sker löpande, och vi anställer när vi hittar rätt person!
Om Searchminds
Searchminds är en ledande digital marknadsföringsbyrå som arbetar med Google Ads, sökmotoroptimering, sociala medier och webbutveckling. Vi hjälper våra kunder att växa genom datadrivna och strategiska marknadsföringsinsatser, alltid med affärsnytta i fokus. Vårt team består av experter inom olika områden som tillsammans skapar helhetslösningar för våra kunder.
Vill du vara med på vår resa? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail eller hemsidan
E-post: success@searchminds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Success Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Searchminds Group AB
(org.nr 559023-3697), https://searchminds.se/
Södra Långgatan 48 (visa karta
)
392 31 KALMAR Jobbnummer
9659028