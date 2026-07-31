Driven serviceassistent med vaktmästeriansvar till ITM:s servicecenter
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Till ITM.s Servicecenter söker vi nu dig somhar arbetat i en liknande tjänst, där service, prestigelöshet och flexibilitet har varit tre nyckelkomponenter som har gjort att du har briljerat i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om avdelningen
ITM:s Servicecenter ansvarar för skolans basadministration – där fyra serviceassistenter och fyra serviceassistenter med vaktmästeriansvar ingår idag. Syftet med den centraliserade enheten är att optimera och effektivisera den service som medarbetarna inom ITM-skolan och andra intressenter får. Servicecentret fungerar som en inkörsport för alla slags frågor rörande administration och service, där medarbetaren kan välja att besöka den fysiska servicedisken, ringa eller maila in sitt ärende. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en serviceassistent med vaktmästeriansvar på en period om 9 månader som ska arbeta tillsammans och nära de tre befintliga vaktmästarkollegorna i gruppen.
Som en del av servicecentret kommer dina främsta arbetsuppgift vara att serva medarbetare vid skolan i diverse ärenden.
Det kan röra sig om att:
hantera felanmälningar
postöppning, bud & pakethantering
hantering av nycklar och kort
hjälp till med ommöblering och se till att lokalerna är i bästa möjliga skick
inköp av möbler, kontorsmaterial med mera
inventering
diverse vaktmästerisysslor
bemanna servicedisken.
Eftersom ITM-skolans institutioner sitter utspridda över hela KTH Campus (Valhallavägen), kommer du som serviceassistent med vaktmästeriansvar att ha tillgång till skolans elbilar, för att på smidigaste sätt kunna ta dig runt till alla lokaler.
I rollen kommer det att vara viktigt med förmåga att prioritera dina ärenden. Självklart ska du i högsta möjliga mån ge samtliga medarbetare den service som de efterfrågar, men ibland dyker mer akuta ärenden upp där du måste agera snabbt. För att passa i rollen är det vidare självklart att du brinner för service och alltid ger det lilla extra i varje möte.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasiekompetens
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift – båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
Körkortsbehörighet B då detta krävs i tjänsten
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög social kompetens och en god kommunikativ förmåga då du dagligen kommer att möta skolans medarbetare. Det är också viktigt att du kan bidra med en positiv attityd, god samarbetsförmåga och härlig inställning till såväl kollegor som beställare. Det krävs även att du har en personlig mognad som bidrar med professionalism i dina möten.
Meriterande
Erfarenhet av att administrera inköp från ramavtal och genomföra direkt upphandlingar.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 9 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Annika Lilja anlil@kth.se Jobbnummer
10016648